МИД: в чём провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции?

Новости Беларуси. Беларусь подготовила ответные меры на новые санкции Европейского союза. Об этом заявили в МИД, комментируя решение Совета ЕС об утверждении третьего пакета ограничений против Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна предпримет адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц. «Всем будет оказано содействие. Ведь принятые решения в ряде случаев не то что абсурдны, а просто дискредитируют здравый смысл. В чем провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции? – отметил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства. – Ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны».