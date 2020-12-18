Прямой эфир

МИД: в чём провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции?

18 декабря 2020 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь подготовила ответные меры на новые санкции Европейского союза. Об этом заявили в МИД, комментируя решение Совета ЕС об утверждении третьего пакета ограничений против Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: в чём провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции?-1

Страна предпримет адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц. «Всем будет оказано содействие. Ведь принятые решения в ряде случаев не то что абсурдны, а просто дискредитируют здравый смысл. В чем провинились перед Евросоюзом тысячи рабочих предприятий, попавших под санкции? – отметил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства. – Ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны».  

# Международная политика # Анатолий Глаз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: президент Азербайджана пригласил наши компании восстанавливать районы, пострадавшие в результате конфликта
18 декабря 2020 13:45

Александр Лукашенко: президент Азербайджана пригласил наши компании восстанавливать районы, пострадавшие в результате конфликта

Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ: «Основной акцент сделаем на развитии общего экономического пространства»
18 декабря 2020 10:55

Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ: «Основной акцент сделаем на развитии общего экономического пространства»

Заседание Совета глав государств СНГ состоится 18 декабря в формате видеоконференции
18 декабря 2020 07:32

Заседание Совета глав государств СНГ состоится 18 декабря в формате видеоконференции