Александр Лукашенко: президент Азербайджана пригласил наши компании восстанавливать районы, пострадавшие в результате конфликта

Новости Беларуси. Наша стратегическая цель – создание широкой евразийской зоны сотрудничества. Беларусь будет председательствовать в СНГ в будущем юбилейном году для Содружества. В 2021-м интеграционному объедению – 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 декабря проходит заседание Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции. Борьба с пандемией стала одной из тем онлайн-встречи. Азербайджан предложил создать равный доступ к вакцине от COVID.

Инициативы председательствующего в 2020 году Узбекистана – интеграция радикальных боевиков в мирную жизнь, «зеленый» свет молодежным проектам и развитие культурного наследия. Многие предложения официального Ташкента, в том числе развитие промышленных кластеров, перекликаются с инициативами, ранее неоднократно озвученными нашим Президентом. Глава государства подробно остановился на созидательной экономической концепции от Беларуси на 2021 год.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Внимательно слушал выступление Шавката Миромоновича: меня не покидала мысль, что его практически доклад был всеобъемлющим, и не покидала мысль, что можно было еще на год его оставить председателем, чтобы воплотить в жизнь все те предложения, которые здесь были изложены. Но если он не будет против, мы задействуем его предложения в будущем году к реализации – они очень существенны и умны, на мой взгляд. Здесь очень высокое сопряжение направлений деятельности между ЕАЭС и Содружеством Независимых Государств (подробнее – читайте здесь).

Транспорт, энергетика, гуманитарная сфера. «Ближе к делу», так же, как и наш Президент, озвучил предложения глава Азербайджана. Ильхам Алиев пригласил в страну строительные компании стран СНГ. Необходимо восстанавливать разрушенный Карабах. Беларусь предложение приняла.

Александр Лукашенко:

Уважаемый президент Азербайджана, Ильхам Гейдарович, он пригласил компании восстанавливать эти районы, пострадавшие в результате оккупации, как он сказал, и конфликта – наши компании пригласил, это здорово. Наверное, вы не в курсе, мы на заседании ЕврАзЭС в прошлый раз обсуждали также вопросы кооперации, и тогда Владимир Владимирович Путин предложил сотрудничество в более высокой степени технологических отраслях, как авиастроение, и предложил создавать по кооперации, даже не создавать, он уже создан – среднемагистральный самолет – предложил некоторые узлы и агрегаты создавать в других странах. А также подчеркнул, что очень важным является направление сотрудничества в этой сфере с Узбекистаном (возобновление этого сотрудничества). Это вот как раз то, что нам сегодня нужно, чего не хватает и ЕврАзЭС, и СНГ – чтобы интерес был, чтобы мы привязывались друг к другу – тогда будет очень сложно оторвать одно государство от другого.

Большинство глав государств отметили – достижением года стал мир в Карабахе. Удалось избежать кризиса и в Беларуси. Поэтому председательство Минска будет проходить в спокойной обстановке. Более подробно концепцию работы наша страна обнародует позднее. Стала известна и дата очередного заседания Совета глав государств СНГ – 15 октября 2021 года, Беларусь. Из возможных локаций – Беловежская пуща, где и было подписано соглашение о создании Содружества.