Прямой эфир

Владимир Путин: мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации и предлагаем вместе заняться производством

18 декабря 2020 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 18 декабря прошло заседание Совета глав государств СНГ. Разумеется, лидеры не могли не обсудить мировую пандемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Содружестве более 2,5 миллиона зараженных. Бороться с вирусом решено коллективно – разрабатывается план общих противоэпидемиологических мероприятий. Владимир Путин сообщил коллегам о скором появлении новых российских вакцин и готовности налаживать совместные производства.

Владимир Путин: мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации и предлагаем вместе заняться производством-1

Владимир Путин, президент России:
Мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин. Имеется в виду и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона». В ближайшее время должны появиться другие наши вакцины.

Владимир Путин: мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации и предлагаем вместе заняться производством-4

Предлагаем также вместе заняться организацией и производством. Это очень важно для населения наших стран. Имею в виду тесные контакты в экономической сфере, в гуманитарной сфере между нашими странами. Имею в виду, что через границы передвигаются сотни тысяч, миллионы наших граждан друг к другу.

# Коронавирус # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше не прекращаются акции протеста. Фермеры блокируют дороги и разбрасывают навоз
18 декабря 2020 14:23

В Польше не прекращаются акции протеста. Фермеры блокируют дороги и разбрасывают навоз

В Перу десятки собак в рождественских костюмах прошли по красной дорожке
18 декабря 2020 11:57

В Перу десятки собак в рождественских костюмах прошли по красной дорожке

Ветер 340 км/ч. На Фиджи обрушился циклон самой опасной категории, есть погибшие
18 декабря 2020 11:42

Ветер 340 км/ч. На Фиджи обрушился циклон самой опасной категории, есть погибшие