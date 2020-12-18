Владимир Путин: мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации и предлагаем вместе заняться производством
Новости Беларуси. 18 декабря прошло заседание Совета глав государств СНГ. Разумеется, лидеры не могли не обсудить мировую пандемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Содружестве более 2,5 миллиона зараженных. Бороться с вирусом решено коллективно – разрабатывается план общих противоэпидемиологических мероприятий. Владимир Путин сообщил коллегам о скором появлении новых российских вакцин и готовности налаживать совместные производства.
Владимир Путин, президент России:
Мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин. Имеется в виду и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона». В ближайшее время должны появиться другие наши вакцины.
Предлагаем также вместе заняться организацией и производством. Это очень важно для населения наших стран. Имею в виду тесные контакты в экономической сфере, в гуманитарной сфере между нашими странами. Имею в виду, что через границы передвигаются сотни тысяч, миллионы наших граждан друг к другу.