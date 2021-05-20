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Посол России в Беларуси: в мире трудно найти аналоги качеству двусторонних отношений между нашими странами

20 мая 2021 17:42
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия развивают сотрудничество по всем ключевым направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Посол России в Беларуси: в мире трудно найти аналоги качеству двусторонних отношений между нашими странами-1

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым.

Роман Головченко – Евгению Лукьянову: «Работаем над документами по углублению экономической интеграции наших стран»

Посол России в Беларуси: в мире трудно найти аналоги качеству двусторонних отношений между нашими странами-4

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
В мире трудно найти аналоги тому качеству двусторонних отношений, которые существуют между нашими странами. И в этом огромная заслуга как руководителей наших государств, так и всех министерств и ведомств с обеих сторон, и, разумеется, дипломатических миссий.

В свою очередь посол России отметил, что в совместной работе нужно добиваться синергетического эффекта от четко скоординированных усилий разных структур.

# Беларусь-Россия # Евгений Лукьянов # Роман Головченко # Фотофакт

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