Посол России в Беларуси: в мире трудно найти аналоги качеству двусторонних отношений между нашими странами

Новости Беларуси. Беларусь и Россия развивают сотрудничество по всем ключевым направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым.

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

В мире трудно найти аналоги тому качеству двусторонних отношений, которые существуют между нашими странами. И в этом огромная заслуга как руководителей наших государств, так и всех министерств и ведомств с обеих сторон, и, разумеется, дипломатических миссий.

В свою очередь посол России отметил, что в совместной работе нужно добиваться синергетического эффекта от четко скоординированных усилий разных структур.