Роман Головченко – Евгению Лукьянову: «Работаем над документами по углублению экономической интеграции наших стран»

Новости Беларуси. Беларусь и Россия развивают сотрудничество по всем ключевым направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым. Премьер отметил, что в 2021 году предстоят такие важные мероприятия, как Форум регионов двух стран, заседания Высшего госсовета Союзного государства. Обе стороны придерживаются точки зрения, что сегодня страны как никогда тесно объединены и в экономической, и в политической плоскости. Посол России в Беларуси: в мире трудно найти аналоги качеству двусторонних отношений между нашими странами