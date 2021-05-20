Роман Головченко – Евгению Лукьянову: «Работаем над документами по углублению экономической интеграции наших стран»

Новости Беларуси. Беларусь и Россия развивают сотрудничество по всем ключевым направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь и Россия развивают сотрудничество по всем ключевым направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым. Премьер отметил, что в 2021 году предстоят такие важные мероприятия, как Форум регионов двух стран, заседания Высшего госсовета Союзного государства. Обе стороны придерживаются точки зрения, что сегодня страны как никогда тесно объединены и в экономической, и в политической плоскости.
Посол России в Беларуси: в мире трудно найти аналоги качеству двусторонних отношений между нашими странами
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Правительство Беларуси глубоко вовлечено во все эти процессы. В плотном контакте с моим коллегой – председателем правительства России, много раз уже встречались в этом году. Активно работаем над документами по углублению экономической интеграции наших стран, созданию условий для субъектов хозяйствования, которые бы позволили нам развиваться скоординированно, использовать преимущества друг друга для того, чтобы наши страны были сильнее вместе.