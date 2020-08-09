Александр Лукашенко: «Хотим мы, не хотим, но мы с Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе»

Будзеце мяняць знешнюю палітыку, карэгіраваць яе?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

О внешней политике я честно и искренне сказал в Послании. Беларусь – это дом в центре Европы с окнами на Восток и на Запад, с выходом на Юг и на Север. Господь так предопределил: в силу нашего положения мы вынуждены, находясь в географическом центре Европы, сотрудничать со всеми. Мы будем сотрудничать. Я уже сказал, что на Востоке у нас очень сильных два государства. Хотим мы, не хотим, но мы с Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе (в зависимости от того, насколько Россия способна на более тесное или менее тесное сотрудничество). Блестящие отношения с Китайской Народной Республикой, они развиваются. С постсоветскими республиками у нас очень хорошие отношения.