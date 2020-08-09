Александр Лукашенко: «Хотим мы, не хотим, но мы с Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Разговор длился почти полтора часа. СМИ наперебой затрагивали даже самые острые темы. И несмотря на то, что не все журналисты успели озвучить свой вопрос (как, например, представитель нашего телеканала), в своих ответах Президент обозначил все самые актуальные аспекты.
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Конечно, большинство вопросов так или иначе касались хода избирательной кампании, безопасности и будущего Беларуси. Иногда звучали довольно резкие формулировки в адрес главы государства, но Президент в свойственной ему манере был открыт, не уклонялся от ответов. Напротив, вёл конструктивный диалог.
Будзеце мяняць знешнюю палітыку, карэгіраваць яе?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
О внешней политике я честно и искренне сказал в Послании. Беларусь – это дом в центре Европы с окнами на Восток и на Запад, с выходом на Юг и на Север. Господь так предопределил: в силу нашего положения мы вынуждены, находясь в географическом центре Европы, сотрудничать со всеми. Мы будем сотрудничать.
Я уже сказал, что на Востоке у нас очень сильных два государства. Хотим мы, не хотим, но мы с Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе (в зависимости от того, насколько Россия способна на более тесное или менее тесное сотрудничество).
Блестящие отношения с Китайской Народной Республикой, они развиваются. С постсоветскими республиками у нас очень хорошие отношения.
Даже с Польшей у нас налаживаются отношения. Если вы не будете проводить акции антибелорусские, типа того, что вы будете предоставлять убежище разным деятелям, демонстративно это делая... Знаете, о чем я говорю. Ну что ж, мы будем выстраивать с вами отношения, но мы никогда и ни перед кем не будем преклоняться. Ни вы, ни Россия, ни Украина, ни Германия, ни Евросоюз, ни Америка никогда нас не наклоните. Никогда!
Свидетельством тому являются недавние годы, когда вы ввели против нас санкции. В тяжелейшие времена мы выстояли, выдержали. Выдержим все. Поэтому вам надо думать, как выстраивать отношения с Беларусью. Мы к этому готовы. И по нефти, и по газу.
Я экономист. Пусть вы не журналист, не экономист, но прекрасно понимаете, что нефть и газ будем покупать там, где нам удобней. Но есть один момент: мы не можем быть зависимы от одной страны. Вы это прекрасно понимаете. Поэтому мы сотрудничаем в том числе и с Польшей в этой части. Это экономика, от нее никуда не денешься.