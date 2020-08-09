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Ecoom обнародовал результаты телефонного опроса

09 августа 2020 17:52
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Новости Беларуси. Аналитический центр Ecoom обнародовал результаты телефонного опроса, сообщает БЕЛТА.

Исследование проводилось 9 августа методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 2817 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5-4%.

Электоральные предпочтения граждан распределились следующим образом: Александр Лукашенко – 78,9%, Светлана Тихановская – 7,1%, Анна Канопацкая – 2,1%, Сергей Черечень – 0,8%, Андрей Дмитриев – 0,9%, против всех – 10,2%.

Анализ результатов проведенного аналитическим центром Ecoom по заказу ЗАО «Второй национальный канал» социологического опроса об электоральных настроениях и предпочтениях граждан свидетельствует о высоком интересе населения к избирательной кампании.

# Выборы в Беларуси # Андрей Дмитриев # Анна Канопацкая # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Сергей Черечень

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