Новости Беларуси. Аналитический центр Ecoom обнародовал результаты телефонного опроса, сообщает БЕЛТА.
Исследование проводилось 9 августа методом телефонного опроса. Республиканская выборка составляет 2817 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,5-4%.
Электоральные предпочтения граждан распределились следующим образом: Александр Лукашенко – 78,9%, Светлана Тихановская – 7,1%, Анна Канопацкая – 2,1%, Сергей Черечень – 0,8%, Андрей Дмитриев – 0,9%, против всех – 10,2%.
Анализ результатов проведенного аналитическим центром Ecoom по заказу ЗАО «Второй национальный канал» социологического опроса об электоральных настроениях и предпочтениях граждан свидетельствует о высоком интересе населения к избирательной кампании.