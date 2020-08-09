Лидия Ермошина: «К сожалению, слушают не тех, кого должны слушать – не организаторов выборов, а политиканов»

Новости Беларуси. С главой Центризбиркома поговорила корреспондент Юлия Бешанова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Наверное, уже требуется и необходимо переходить к электронному реестру избирателей Юлия Бешанова, корреспондент:

Явку уже озвучили. Насколько сложно шли выборы и чему эта избирательная кампания научила белорусов и ЦИК в том числе? Ведь она была абсолютно нестандартная.

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:

Наверное, рано еще об этом говорить. День безумно сложный, вся избирательная кампания очень сложная. И день выборов, собственно говоря, является венцом всей той сложности, а иногда и хаоса, которые происходили в рамках данной избирательной кампании. Я думаю, что после подведения итогов выборов нужно делать, конечно, очень многие выводы, которые касаются и организации процесса, и прав тех, кто участвует в выборах. Возможно, переходить – и это, наверное, уже требуется и необходимо – к электронному реестру избирателей, потому что составление списков по участковым избирательным комиссиям показало, что они не могут быть достоверными. Что там зачастую просто не упоминаются люди, которые проживают, но не ходят долгие годы на выборы. И это создало сейчас очереди. Именно очереди в Минске существуют из-за того, что, во-первых, судя по всему, председатели товариществ индивидуальных застройщиков просто не подали списки на граждан, которые проживают во вполне элитном жилом фонде, который на праве личной собственности принадлежит гражданам; во-вторых, потому что очевидная часть граждан просто не учитывалась и не ходила на выборы. При том, это новые районы, это абсолютно новые районы, где люди, скорее всего, голосовали по другим адресам. Электронный регистр расставит все точки. Никогда, очевидно, так много людей не приходило, причем в один день Юлия Бешанова:

Работу над ошибками стоит провести? Лидия Ермошина:

Да, я думаю, что такая высокая явка – раньше просто таких проблем не возникало. Никогда, очевидно, так много людей не приходило, причем в один день. Если бы этот приход был постепенным в течение досрочного голосования, то, я думаю, мы бы с такими проблемами не столкнулись. Но дело в том, что альтернативный кандидат и те силы, которые его поддерживали, призвали белорусов прийти в последний день и в последние часы. К сожалению, слушают не тех, кого должны слушать – не организаторов выборов, а политиканов. Вот отсюда, собственно говоря, такой опыт печальный.

Ряд наблюдателей был на конфликты нацелен. С заготовленными актами, с жалобами Юлия Бешанова:

Немного меньше десант наблюдателей, чем тот, к которому мы привыкли. Больше 50 тысяч – это национальные наблюдатели. Справились ли? Как оценивают наблюдатели? Поступали, может быть, какие-то жалобы? Лидия Ермошина:

Могу сказать, что их 53 тысячи – это намного больше. Мне кажется, больше 45 тысяч у нас в стране не было (и то не знаю, присутствовали ли они). Наблюдатели, поскольку их количество было ограничено, их одновременное присутствие на участках до пяти, не более, в этот день – это вызвало очень серьезные конфликты, потому что на некоторые участки заявлялись и по 20, и по 30 человек. То есть, предположим, в два раза больше, чем весь состав комиссии. Юлия Бешанова:

Какую-то очередность устанавливали, насколько я знаю? Лидия Ермошина:

Где-то был этот график, где строго по очередности подачи заявлений на аккредитацию. Комиссии поступали по-разному, но это вызвало конфликты. Конфликты это вызывало еще и потому, что ряд наблюдателей был на конфликты нацелен. С заготовленными актами, с жалобами. Когда не к чему было придраться, придирались к тому, что им показалось и что они считают. Их альтернатива зачастую просто навязывает, скажем так, достаточно сложные политические ситуации в стране Юлия Бешанова:

Наверное, впервые у нас проводится такой масштабный экзитпол. Я понимаю, что нельзя еще оглашать результаты, но как вы относитесь к такому изучению мнений избирателей?