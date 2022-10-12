Александр Лукашенко с рабочим визитом в Казахстане

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Астане запланированы сразу две масштабные международные встречи.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Астане запланированы сразу две масштабные международные встречи.
В столице Казахстана пройдет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Беларусь в этой организации является наблюдателем. Кроме того, там же состоится заседание Совета глав государств СНГ. Напомним, на встречу с зарубежными коллегами наш Президент направился сразу после плодотворного визита в Таджикистан.
12 октября он завершился неформальной встречей Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона в загородной резиденции «Такоб». Лидеры без галстуков общались, наслаждаясь живописными видами гор.
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