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Александр Лукашенко с рабочим визитом в Казахстане

12 октября 2022 13:29
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Казахстан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Астане запланированы сразу две масштабные международные встречи.

Александр Лукашенко с рабочим визитом в Казахстане-1

В столице Казахстана пройдет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Беларусь в этой организации является наблюдателем. Кроме того, там же состоится заседание Совета глав государств СНГ. Напомним, на встречу с зарубежными коллегами наш Президент направился сразу после плодотворного визита в Таджикистан.  

Александр Лукашенко с рабочим визитом в Казахстане-4

12 октября он завершился неформальной встречей Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона в загородной резиденции «Такоб». Лидеры без галстуков общались, наслаждаясь живописными видами гор.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Эмомали Рахмон # Фотофакт

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