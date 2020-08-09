Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Многие журналисты выступали скорее в роли адвокатов. Например, представитель немецкого издания Deutsche Welle пеклась о судьбе людей, которых, по её сведениям, арестовали за последние несколько дней. Президент напомнил, что журналисты как никто должны быть осторожны в словах. Пообещал дать ответ до окончания встречи со СМИ. И, несмотря на проливной дождь, своё обещание выполнил сполна, ответив на ещё несколько дополнительных вопросов журналистки.
Если вдруг она победит, вы признаете свое поражение?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конечно. Да господь с вами! Конечно, признаю, если она победит. Только не провоцируйте людей, мой вам совет. И сами не делайте этого. Вам жить на этой земле. В Германии хорошо, но ни в Штутгарте, нигде вас не ждут.
И потом, у меня к вам вопрос: а чего некоторые уже побежали за пределы страны? Их же никто не собирался ни задерживать, ни арестовывать, чего они побежали?
Однако давление на штаб Тихановской есть...
Александр Лукашенко:
Ой, перестаньте вы с давлением. Вы поймите: мне невыгодно никакое давление сейчас, потому что это все во вред. Какое давление? Никакого давления нет. Я даже сегодня вам не могу сказать, что там происходит вокруг. Вы поймите: если что-то случится с этими штабами, кто за это ответит? Я отвечу. Я боюсь, что хотя бы дожить до завтрашнего утра и ни один волос с их головы не упал. Ну что вы за люди, неужели вы этого не понимаете?