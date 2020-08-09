Александр Лукашенко: «Ой, перестаньте вы с давлением. Вы поймите: мне невыгодно никакое давление сейчас»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно. Да господь с вами! Конечно, признаю, если она победит. Только не провоцируйте людей, мой вам совет. И сами не делайте этого. Вам жить на этой земле. В Германии хорошо, но ни в Штутгарте, нигде вас не ждут. И потом, у меня к вам вопрос: а чего некоторые уже побежали за пределы страны? Их же никто не собирался ни задерживать, ни арестовывать, чего они побежали?