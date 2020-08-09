Александр Лукашенко: «Я получил от президента России письмо, по-моему, на 5 страницах»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, подробности беседы в программе «Неделя» на СТВ. Как будут строиться после выборов белорусско-российские отношения? Я так полагаю, что сейчас сделан перерыв по дорожным картам, по обсуждениям в двусторонних отношениях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Строится будут отношения нормально. Вы это, наверное, из сухого сообщения пресс-служб заметили. Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнёрские отношения. Чётко было заявлено президентом России: мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит: «Александр Григорьевич, давайте разберёмся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день». Цитата. На следующий день я получил от президента России письмо, по-моему, на 5 страницах. Голосовали? Хотите демократии – терпите. Но если хотите, я могу зонтик в сторону положить. Значит, я получил это письмо с изложением всех фактов. И сейчас наш Следственный комитет рассматривает все эти факты. Мы их рассмотрим. Что касается перспектив, то если кто-то ждёт, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией – заблуждаетесь. Мы с президентом России примем решение, и никакие СМИ – вагнеры и прочие – на это повлиять не в состоянии. Это квинтэссенция, это суть наших разговоров с президентом России.