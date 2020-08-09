Александр Лукашенко: «Из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет. Это я вам гарантирую»

Новости Беларуси. Главное политическое событие года – выборы Президента в Беларуси. Барьер явки в 50 % преодолели все регионы, кроме Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в выборах принял и действующий глава государства. Уже по традиции Александра Лукашенко встречали на избирательном участке, расположенном в Белорусском университете физической культуры.

Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах

Прибытия главы государства ждали на избирательном участке и многочисленные журналисты. Александру Лукашенко задали порядка 20 вопросов. В большей степени они, конечно, касались президентских выборов и непростых условий, в которых проходит избирательная кампания. Затронули тему безопасности граждан. Глава государства отметил, что из-под контроля обстановка в стране не выйдет.