Александр Лукашенко: «Из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет. Это я вам гарантирую»

Новости Беларуси. Главное политическое событие года – выборы Президента в Беларуси. Барьер явки в 50 % преодолели все регионы, кроме Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в выборах принял и действующий глава государства. Уже по традиции Александра Лукашенко встречали на избирательном участке, расположенном в Белорусском университете физической культуры.
Александр Лукашенко проголосовал на президентских выборах
Прибытия главы государства ждали на избирательном участке и многочисленные журналисты. Александру Лукашенко задали порядка 20 вопросов. В большей степени они, конечно, касались президентских выборов и непростых условий, в которых проходит избирательная кампания. Затронули тему безопасности граждан. Глава государства отметил, что из-под контроля обстановка в стране не выйдет.
Наталья Бреус, Белтелерадиокомпания:
Тема безопасности на этих выборах звучала как никогда остро. Мы знаем, что серьезные ресурсы мобилизованы, чтобы провести выборы спокойно, по закону. Есть ли повод опасаться, что обстановка выйдет из-под контроля?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нет, из-под контроля никто ничего не упустит, ничего не выйдет. Это я вам гарантирую. Это главная задача действующей власти, не только Президента. Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, что бы здесь ни планировали отдельные люди и прочее. Я не хочу, чтобы вы думали, что мы нагнетаем здесь обстановку, что все так аккуратно, красиво. Вот только что, утром, буквально полчаса назад донесение пограничного комитета, я заслушал доклад. Скольким мы отказали во въезде?
– 170.
– 170 человек. Только за ночь и утро. 170 человек, которые или фальшивые визы показывали свои, или вообще не могли объяснить, чего едут. Поэтому на границе контроль очень серьезный. Мы также усилили, в силу последних событий, не контроль, но очень серьезно увеличили наблюдение за белорусско-российским участком границы. Мы не расслабляемся. Все наши соответствующие структуры и спецслужбы переведены на усиленный режим несения службы, не только милиция и не только пограничники.