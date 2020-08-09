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Александр Лукашенко о выборах – 2020: «Это одна из самых сложных избирательных кампаний»

09 августа 2020 17:33
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Была ли эта избирательная кампания самой тяжелой для вас?

Александр Лукашенко о выборах – 2020: «Это одна из самых сложных избирательных кампаний»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я бы не сказал, что это самая тяжелая. Тяжести одинаковые всегда. Но это одна из самых сложных избирательных кампаний. Вы же понимаете, что в 2010 году, когда штурмом пытались взять Дом правительства, было не легче. А здесь сложность в том, что мы еще многого не знаем. Поэтому мы вынуждены, как вы видите, работать по всем фронтам.

Александр Лукашенко о выборах – 2020: «Это одна из самых сложных избирательных кампаний»-4

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# Выборы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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