Президент Беларуси: «Пугать нас санкциями не надо, мы уже знаем, что такое санкции»

Я представляю Польское агентство печати. Ваш прогноз экономический очень много слышно, в том числе из-за коронавируса и общей ситуации в мире, нехороший прогноз для Беларуси. В случае, если вы выиграете выборы, как вы будете действовать, есть ли какой-то план? Учитываете возможность, что могут быть введены санкции против Беларуси?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Смотрите, чтобы против вас не были введены санкции. Это во-первых. Пугать нас санкциями не надо, мы уже знаем, что такое санкции. Во-вторых, вы ссылаетесь на мой какой-то прогноз по экономике Беларуси. Я не знаю, что вы имеете в виду. Сколько упало ВВП в Польше за это полугодие, знаете? Не знаете. В пять раз больше, чем в Беларуси. И вы плохо меня слушали в Послании. У нас ВВП за полугодие упало на 1,7 %, а в июле мы уже одну десятую прибавили и полтора пункта по экспорту, что очень важно. Произвести мы можем запросто что угодно, главное – продать. У нас хоть маленькая динамика наметилась прироста. И вы, наверное, не обратили внимание на золотовалютные резервы. У нас почти уже 9 миллиардов ЗВР, за это время мы увеличили до 9 миллиардов. Это неожиданность, в том числе и для меня. Есть хорошие тенденции, что мы выкарабкаемся из этого кризиса.

Ответил Александр Лукашенко и на вопросы о белорусско-российских отношениях. Президент уверен, что они будут развиваться в нормальном ключе. Поднималась тема и уборочной кампании. Александр Лукашенко не сомневается, что аграриям удастся спокойно собрать нынешний урожай.