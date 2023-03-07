«Знак высокого доверия белорусского народа». Президент вручил генеральские погоны защитникам Беларуси
Новости Беларуси. В стенах Дворца Независимости состоялась торжественная церемония. Александр Лукашенко вручил государственные награды самым успешным женщинам и генеральские погоны самым мужественным воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Такие важные слова, наполненные глубоким смыслом, из уст мужчин особенно ценны. Ну а женщины в свою очередь для сильного пола – надежный тыл. Что, согласитесь, важно, особенно глядя на происходящее вокруг нас и нашей страны. Особая благодарность Президента звучит в адрес настоящих защитников. Тех, кто не предал свою страну и свой народ, а заветную клятву на верность Родине не превратил в пустые слова.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В такие времена, как нынешние, люди начинают понимать истинную цену, казалось бы, простых вещей – мира, порядка и спокойствия. Вручаемые награды и новые погоны – это признание больших личных заслуг перед Отечеством, утверждение уровня вашей профессиональной выручки и знак высокого доверия белорусского народа. Верю в каждого из вас, в нашу армию, людей в погонах, всех тех, кто сегодня их носит. Спасибо вам за честный труд, профессионализм, верность долгу и патриотизм!
Андрей Горбатенко, начальник Минского суворовского военного училища:
Хочу вас заверить, товарищ Главнокомандующий Вооруженными Силами, что белорусские солдаты и офицеры, внуки и правнуки солдат Победы, приложат все свои силы, чтобы обеспечить военную безопасность страны, защитить все то, что создано нашим мудрым, трудолюбивым народом, обеспечить мир и спокойствие в нашем общем доме – Республике Беларусь. Спасибо!
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