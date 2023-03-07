«Знак высокого доверия белорусского народа». Президент вручил генеральские погоны защитникам Беларуси

Новости Беларуси. В стенах Дворца Независимости состоялась торжественная церемония. Александр Лукашенко вручил государственные награды самым успешным женщинам и генеральские погоны самым мужественным воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: на бескорыстной материнской любви, больших женских сердцах все и держится на нашей планете. Читайте здесь. Такие важные слова, наполненные глубоким смыслом, из уст мужчин особенно ценны. Ну а женщины в свою очередь для сильного пола – надежный тыл. Что, согласитесь, важно, особенно глядя на происходящее вокруг нас и нашей страны. Особая благодарность Президента звучит в адрес настоящих защитников. Тех, кто не предал свою страну и свой народ, а заветную клятву на верность Родине не превратил в пустые слова.