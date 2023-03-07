Лукашенко: дорогие женщины, низкий поклон вам за ваш материнский подвиг

Глава государства отметил, что для большинства людей понятия «мир» и «созидание» тесно связаны с такими теплыми образами, как мама, семья и домашний очаг. В белорусском обществе женщины, которые выбрали для себя нелегкую стезю материнства, пользуются особым уважением. Ведь именно на их бескорыстной любви и самоотдаче держится все на нашей планете. Сегодня белоруски достигают успехов и в профессиональном плане. Они развивают самые разные сферы деятельности страны, а также прославляют Беларусь за рубежом. Свои герои есть в военном деле – наряду с мужчинами представительницы прекрасного пола защищают родные границы. Александр Лукашенко особенно подчеркнул значимость таких простых вещей, как мир, порядок и спокойствие. Сегодня эти ценности приобретают особое значение. Офицерам и генералам, которые стоят на страже белорусского суверенитета, глава государства вручил новые погоны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Трудно придумать более подходящее по духу и по смыслу мероприятие для Года мира и созидания, чем наша сегодняшняя совместная церемония. Сегодня в этом зале мы по традиции чествуем и настоящих мужчин – офицеров, генералов, которые тоже являются олицетворением Года мира и созидания, потому что под их надежной защитой наши суверенитет и независимость, проще говоря, наша тихая и спокойная жизнь. Уверен, вам так же хорошо известно, что наш с вами долг – обеспечить надежный мир на белорусской земле. Чего бы нам это ни стоило. Верю в каждого из вас, в нашу армию, людей в погонах, всех тех, кто сегодня их носит.

Дорогие женщины, присутствующие здесь, и те, кто нас сегодня услышит! Сердечно приветствую в вашем лице всех матерей нашей страны. Низкий поклон вам за ваш материнский подвиг. Наряду с мужчинами вы успешно развиваете науку и технологии, укрепляете промышленный потенциал, обеспечиваете продовольственную и финансовую безопасность страны, строите дома, создаете произведения искусства, учите и лечите людей. А еще прославляете нашу Родину на самых престижных форумах и ведущих театральных сценах мира, храните и приумножаете культурное наследие Беларуси. Все, что мы, мужики, делаем в этой жизни, – это ради вас.