«Наш парень молодец». Лукашенко распорядился найти пограничника, который не пропустил украинского диверсанта

Новости Беларуси. Украинский террорист и его пособники задержаны в Беларуси. Александр Лукашенко раскрыл детали задержания преступников, причастных к попытке повреждения боевого российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конце прошлой недели эта новость молниеносно обрастала фейками. Говорилось о том, что судно якобы значительно повреждено и организаторы диверсии находятся за границей, цитата, в безопасности. Но злоумышленника и его пособников задержали в Боровлянах. Все подробности нашумевшей истории читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно, через границу с Украиной он пройти не мог – она закрыта. Поэтому был выбран маршрут Варшава – Брест, Варшава – Лодзь – Рига – Псков. А затем Минск. Я обращаюсь к генералу Лаппо: нужно найти это белорусского пограничника, который не пропустил его [фигуранта – прим.ред.] на территорию Беларуси под Брестом. Под разными вывертами, слезами и плачем, что, если он его не пропустит, беда будет с ним в Украине. Но наш парень молодец. И хотя по-человечески можно было его понять, он ему сказал, что в Беларуси так не бывает: вы если проедете в Беларусь по украинскому паспорту (у него два паспорта: российский и украинский), то я вынужден вас зафиксировать здесь. Ему это не нужно было. Он вернулся в Варшаву. Ему из Украины предоставили запасной маршрут. И там он пересек латвийско-российскую границу. Пограничники российские, к сожалению, пропустили его. Хотя не должны были это сделать. Он перемещался по внутреннему российскому паспорту. У них есть заграничный паспорт. Он не имел права перемещаться через границу. Но тем не менее переместился в Псков, затем приехал на автобусе в Минск.

Самолет А-50 получил повреждения, но не существенные. В качестве орудия террористы использовали беспилотник небольших размеров. Силовикам удалось отследить его путь. Дрон был продан в США, а после вернулся в Украину. Малые размеры беспилотника сделали его незаметным для белорусской системы слежения, впрочем, службы сработали оперативно. Еще будучи в Пекине глава государства был погружен в тему операции.