Лукашенко: на бескорыстной материнской любви, больших женских сердцах всё и держится на нашей планете

Они защищают нашу страну, воспитывают детей, развивают образование и культуру, трудятся на благо белорусской экономики. Важные слова 7 марта всем участникам церемонии скажет Президент. И каждый из них подчеркнет главное для себя. Но сперва Александр Лукашенко в преддверии 8 Марта обратится к женщинам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По доброй традиции в эти первые весенние дни мы чествуем самых успешных женщин страны и самых мужественных воинов. Но почему в нашем обществе особым уважением пользуются женщины, которые выбрали для себя нелегкую стезю материнства? Потому что это высшее предназначение и смысл жизни, утверждение незыблемых человеческих ценностей, всего сущего на этой земле. Это основа. Ведь именно на бескорыстной материнской любви, больших женских сердцах, их неиссякаемой энергии все и держится на нашей планете (подробности здесь).