Лукашенко: на бескорыстной материнской любви, больших женских сердцах всё и держится на нашей планете
Новости Беларуси. В стенах Дворца Независимости состоялась торжественная церемония. Александр Лукашенко вручил государственные награды самым успешным женщинам и генеральские погоны самым мужественным воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они защищают нашу страну, воспитывают детей, развивают образование и культуру, трудятся на благо белорусской экономики. Важные слова 7 марта всем участникам церемонии скажет Президент. И каждый из них подчеркнет главное для себя. Но сперва Александр Лукашенко в преддверии 8 Марта обратится к женщинам.
«Знак высокого доверия белорусского народа». Президент вручил генеральские погоны защитникам Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По доброй традиции в эти первые весенние дни мы чествуем самых успешных женщин страны и самых мужественных воинов. Но почему в нашем обществе особым уважением пользуются женщины, которые выбрали для себя нелегкую стезю материнства? Потому что это высшее предназначение и смысл жизни, утверждение незыблемых человеческих ценностей, всего сущего на этой земле. Это основа. Ведь именно на бескорыстной материнской любви, больших женских сердцах, их неиссякаемой энергии все и держится на нашей планете (подробности здесь).
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