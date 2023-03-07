Прямой эфир

Лукашенко: на бескорыстной материнской любви, больших женских сердцах всё и держится на нашей планете

07 марта 2023 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В стенах Дворца Независимости состоялась торжественная церемония. Александр Лукашенко вручил государственные награды самым успешным женщинам и генеральские погоны самым мужественным воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: на бескорыстной материнской любви, больших женских сердцах всё и держится на нашей планете-1

Они защищают нашу страну, воспитывают детей, развивают образование и культуру, трудятся на благо белорусской экономики. Важные слова 7 марта всем участникам церемонии скажет Президент. И каждый из них подчеркнет главное для себя. Но сперва Александр Лукашенко в преддверии 8 Марта обратится к женщинам.

«Знак высокого доверия белорусского народа». Президент вручил генеральские погоны защитникам Беларуси.

Лукашенко: на бескорыстной материнской любви, больших женских сердцах всё и держится на нашей планете-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По доброй традиции в эти первые весенние дни мы чествуем самых успешных женщин страны и самых мужественных воинов. Но почему в нашем обществе особым уважением пользуются женщины, которые выбрали для себя нелегкую стезю материнства? Потому что это высшее предназначение и смысл жизни, утверждение незыблемых человеческих ценностей, всего сущего на этой земле. Это основа. Ведь именно на бескорыстной материнской любви, больших женских сердцах, их неиссякаемой энергии все и держится на нашей планете (подробности здесь).

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко рассказал, какой беспилотник использовали для теракта в Мачулищах
07 марта 2023 18:13

Лукашенко рассказал, какой беспилотник использовали для теракта в Мачулищах

Задержанный в Беларуси террорист заявил, что действовал по приказу СБУ
07 марта 2023 17:57

Задержанный в Беларуси террорист заявил, что действовал по приказу СБУ

«За сильными плечами легко творить». Много ли женщин становятся писателями, художниками и режиссёрами?
07 марта 2023 16:23

«За сильными плечами легко творить». Много ли женщин становятся писателями, художниками и режиссёрами?