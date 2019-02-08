«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак

Новости Беларуси. Поле, усеянное трупами собак – такая картина наблюдается в Каменецком районе. Предположительно это результат охоты на четвероногих созданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поиски живодеров пока никаких результатов не принесли. Но подобное жестокое обращение с животными повергло в шок местных жителей. Границы человеческой жестокости искал корреспондент Петр Бутрим.

Петр Бутрим, СТВ:

Жуткая картина открылась жителям западного приграничья несколько дней назад. В сотне метров от деревни Ставы, рядом с дорогой, прямо на земле были разбросаны трупы собак. Несколько из них лежат до сих пор. А вот как появилось стихийное кладбище животных – пока загадка.

Шум в деревне поднялся сразу после странной находки. Подобного здесь раньше никогда не наблюдали. Все домашние питомцы на месте. Откуда взялись чужие, да еще и мертвые, можно только догадываться. Одна из версий – волки. Следы серого в окрестностях видели не раз.

Степан Кузьмич, житель деревни Ставы:

Волки вроде загрызли. Но если бы загрызли – мне кажется, где-то в лесу.

Другие сельчане уверены: неприглядная свалка животных – дело рук человека, а точнее – хулиганов-охотников.

Кошка Анастасии Лаущенко напугана неспроста: на днях она попала под шальную дробь и чудом выжила.

Анастасия Лаущенко, жительница деревни Ставы:

У меня кошка пропала. Два дня ее точно не было. И в итоге мы нашли ее в этом подвале. Просто никакая – вся в крови. Она теперь даже людей боится. Вот, даже шрамы остались.

А это уже соседняя деревня. До нее всего 10 километров, да и почерк похожий: собаки были убиты и как трофеи разложены на самом видном месте. Среди жертв есть и домашний пес с ошейником. У другого – связаны лапы. Зрелище не для слабонервных. И больше всего оно шокировало тех, кто последствия расправы видел собственными глазами.

Любовь Бондарева, жительница деревни Величковичи:

Меня объял ужас. Потому что такой картины в деревне, сколько я здесь живу, 20 лет, я еще не видела. Такая жестокость меня просто поразила. Убили, даже за ноги они были привязаны. Потом я вспомнила, что слышала писк, визг.

Теперь живодера ищет милиция. Появились подозреваемые. Тела убитых собак забрали на экспертизу.

Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:

Сотрудники Каменецкого РОВД, которые проводят проверку по данному случаю, обратились к ветеринару за помощью – установить причину смерти, гибели данных собак. Ветеринар установил, что собаки погибли от жестокого обращения с ними. Огнестрельных ранений не было. Мы предполагаем, что их жестоко кто-то избил.

Примеры жестокого обращения с животными все еще не редкость. И это при том, что в Уголовном кодексе появилась соответствующая статья. Только в Брестской области за год составили 12 протоколов. Хотя ясно, что случаев гораздо больше.

Этого беднягу нашли в лесу соседнего Пружанского района. Судя по следам, лабрадора били о дерево. По всему телу – тяжелые увечья. Пес не видит, но благодаря волонтерам идет на поправку.

Бывает, что сбивают собак. Но так, чтобы намеренно били по голове… Тут били с целью убить. Видно, когда его ударили, он отключился. Решили, что они его убили. Кинули, решили, что на морозе он просто не выживет. Но он выжил.