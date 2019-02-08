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«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак

08 февраля 2019 16:51
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Новости Беларуси. Поле, усеянное трупами собак – такая картина наблюдается в Каменецком районе. Предположительно это результат охоты на четвероногих созданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак-1

Поиски живодеров пока никаких результатов не принесли. Но подобное жестокое обращение с животными повергло в шок местных жителей. Границы человеческой жестокости искал корреспондент Петр Бутрим. 

«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак-4

Петр Бутрим, СТВ: 
Жуткая картина открылась жителям западного приграничья несколько дней назад. В сотне метров от деревни Ставы, рядом с дорогой, прямо на земле были разбросаны трупы собак. Несколько из них лежат до сих пор. А вот как появилось стихийное кладбище животных – пока загадка.

«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак-7

Шум в деревне поднялся сразу после странной находки. Подобного здесь раньше никогда не наблюдали. Все домашние питомцы на месте. Откуда взялись чужие, да еще и мертвые, можно только догадываться. Одна из версий – волки. Следы серого в окрестностях видели не раз.

«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак-10

Степан Кузьмич, житель деревни Ставы:
Волки вроде загрызли. Но если бы загрызли – мне кажется, где-то в лесу.

«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак-13

Другие сельчане уверены: неприглядная свалка животных – дело рук человека, а точнее – хулиганов-охотников.

«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак-16

Кошка Анастасии Лаущенко напугана неспроста: на днях она попала под шальную дробь и чудом выжила.

«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак-19

Анастасия Лаущенко, жительница деревни Ставы:
У меня кошка пропала. Два дня ее точно не было. И в итоге мы нашли ее в этом подвале. Просто никакая – вся в крови. Она теперь даже людей боится. Вот, даже шрамы остались.

«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак-22

А это уже соседняя деревня. До нее всего 10 километров, да и почерк похожий: собаки были убиты и как трофеи разложены на самом видном месте. Среди жертв есть и домашний пес с ошейником. У другого – связаны лапы. Зрелище не для слабонервных. И больше всего оно шокировало тех, кто последствия расправы видел собственными глазами.

«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак-25

Любовь Бондарева, жительница деревни Величковичи:
Меня объял ужас. Потому что такой картины в деревне, сколько я здесь живу, 20 лет, я еще не видела. Такая жестокость меня просто поразила. Убили, даже за ноги они были привязаны. Потом я вспомнила, что слышала писк, визг.

«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак-28

Теперь живодера ищет милиция. Появились подозреваемые. Тела убитых собак забрали на экспертизу.

«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак-31

Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:
Сотрудники Каменецкого РОВД, которые проводят проверку по данному случаю, обратились к ветеринару за помощью – установить причину смерти, гибели данных собак. Ветеринар установил, что собаки погибли от жестокого обращения с ними. Огнестрельных ранений не было. Мы предполагаем, что их жестоко кто-то избил.

«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак-34

Примеры жестокого обращения с животными все еще не редкость. И это при том, что в Уголовном кодексе появилась соответствующая статья. Только в Брестской области за год составили 12 протоколов. Хотя ясно, что случаев гораздо больше.

«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак-37

Этого беднягу нашли в лесу соседнего Пружанского района. Судя по следам, лабрадора били о дерево. По всему телу – тяжелые увечья. Пес не видит, но благодаря волонтерам идет на поправку.

«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак-40

Бывает, что сбивают собак. Но так, чтобы намеренно били по голове… Тут били с целью убить. Видно, когда его ударили, он отключился. Решили, что они его убили. Кинули, решили, что на морозе он просто не выживет. Но он выжил.

«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак-43

Все эти зверства типичны, отличаются особой жестокостью и, к сожалению, многоточием в конце. А это значит, что людей без малейшей жалости к собакам все еще предстоит найти.

# Вандализм и живодерство # происшествия # Пётр Бутрим # Степан Кузьмич # Анастасия Лаущенко # Любовь Бондарева # Сергей Дученко # Фотофакт

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