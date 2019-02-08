«Такая жестокость меня просто поразила»: в Брестской области неизвестные зверски убивают собак

Новости Беларуси. Поле, усеянное трупами собак – такая картина наблюдается в Каменецком районе. Предположительно это результат охоты на четвероногих созданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Поле, усеянное трупами собак – такая картина наблюдается в Каменецком районе. Предположительно это результат охоты на четвероногих созданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поиски живодеров пока никаких результатов не принесли. Но подобное жестокое обращение с животными повергло в шок местных жителей. Границы человеческой жестокости искал корреспондент Петр Бутрим.
Петр Бутрим, СТВ:
Жуткая картина открылась жителям западного приграничья несколько дней назад. В сотне метров от деревни Ставы, рядом с дорогой, прямо на земле были разбросаны трупы собак. Несколько из них лежат до сих пор. А вот как появилось стихийное кладбище животных – пока загадка.
Шум в деревне поднялся сразу после странной находки. Подобного здесь раньше никогда не наблюдали. Все домашние питомцы на месте. Откуда взялись чужие, да еще и мертвые, можно только догадываться. Одна из версий – волки. Следы серого в окрестностях видели не раз.
Степан Кузьмич, житель деревни Ставы:
Волки вроде загрызли. Но если бы загрызли – мне кажется, где-то в лесу.
Другие сельчане уверены: неприглядная свалка животных – дело рук человека, а точнее – хулиганов-охотников.
Кошка Анастасии Лаущенко напугана неспроста: на днях она попала под шальную дробь и чудом выжила.
Анастасия Лаущенко, жительница деревни Ставы:
У меня кошка пропала. Два дня ее точно не было. И в итоге мы нашли ее в этом подвале. Просто никакая – вся в крови. Она теперь даже людей боится. Вот, даже шрамы остались.
А это уже соседняя деревня. До нее всего 10 километров, да и почерк похожий: собаки были убиты и как трофеи разложены на самом видном месте. Среди жертв есть и домашний пес с ошейником. У другого – связаны лапы. Зрелище не для слабонервных. И больше всего оно шокировало тех, кто последствия расправы видел собственными глазами.
Любовь Бондарева, жительница деревни Величковичи:
Меня объял ужас. Потому что такой картины в деревне, сколько я здесь живу, 20 лет, я еще не видела. Такая жестокость меня просто поразила. Убили, даже за ноги они были привязаны. Потом я вспомнила, что слышала писк, визг.
Теперь живодера ищет милиция. Появились подозреваемые. Тела убитых собак забрали на экспертизу.
Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:
Сотрудники Каменецкого РОВД, которые проводят проверку по данному случаю, обратились к ветеринару за помощью – установить причину смерти, гибели данных собак. Ветеринар установил, что собаки погибли от жестокого обращения с ними. Огнестрельных ранений не было. Мы предполагаем, что их жестоко кто-то избил.
Примеры жестокого обращения с животными все еще не редкость. И это при том, что в Уголовном кодексе появилась соответствующая статья. Только в Брестской области за год составили 12 протоколов. Хотя ясно, что случаев гораздо больше.
Этого беднягу нашли в лесу соседнего Пружанского района. Судя по следам, лабрадора били о дерево. По всему телу – тяжелые увечья. Пес не видит, но благодаря волонтерам идет на поправку.
Бывает, что сбивают собак. Но так, чтобы намеренно били по голове… Тут били с целью убить. Видно, когда его ударили, он отключился. Решили, что они его убили. Кинули, решили, что на морозе он просто не выживет. Но он выжил.
Все эти зверства типичны, отличаются особой жестокостью и, к сожалению, многоточием в конце. А это значит, что людей без малейшей жалости к собакам все еще предстоит найти.