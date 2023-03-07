Классический музей или с использованием новых технологий? Вот как реконструируют Хатынь
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм», и Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Тема Великой Отечественной войны и в музейном деле одна из ведущих. Сейчас многие ваши специалисты работают над проектом в Хатыни. Давайте более подробно расскажем, что это за проект, как он создавался и что мы получим в итоге. Это будет классический музей или с использованием новых технологий? Как это будет выглядеть?
Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:
Хатынь – действительно место очень святое для всех. Когда был дан старт реконструкции, действительно, одним из элементов был музей. Перед тем как приступить к созданию музея, была сформирована группа, которая будет работать над данным проектом. Очень много думали, как сделать это и актуальным, и притягательным, и ничего не упустить, и в то же время сохранить тот дух места. Безусловно, мы со своими коллегами из Москвы советовались, выезжали, смотрели.
Юлия Бешанова:
То есть вы сотрудничаете с российскими коллегами?
Ирина Карпович:
У нас теснейшие контакты сложились с коллегами из России. А музей Победы на Поклонной горе стал нашим хорошим другом. И не только другом. Мы очень много с ними советуемся, берем себе на заметку. Они в технологиях шагнули вперед, поэтому мы не стесняемся, у них консультируемся. После очередной поездки целенаправленно перед работой над музеем в Хатыни… Действительно можно будет увидеть в этом музее то, что мы позаимствовали в хорошем смысле слова, и те технологии, которые будут применены. Это будет музей, где будет использовано не столь большое количество музейных предметов, сколько тач-панели, интерактивные зеркала. В то же время это будет именно пропитано тем духом, настроем, который всегда нам давала Хатынь. Погружение, и даже мы говорили: чтобы пройти этот музей, нужен будет особый настрой. С кондачка мы никогда не ездили в Хатынь на экскурсию. Но перед входом к самому монументу, кладбищу, посетив музей, это будет еще глубже погружение в историю не только этого места, а вообще в историю всех деревень, которые попали под геноцид всего белорусского народа и всего того трагизма, который может нанести война.
Юлия Бешанова:
Мы говорим, что экспонатов будет не так много, в то же время не раз видим новости, что музеев в стране становится все больше. Где будем брать экспонаты? Есть ли в запасниках такое количество интересных экспонатов, которыми мы сможем наполнить эти музеи?
Ирина Карпович:
Мы всегда в музеях видим всего лишь очень малое количество того, что у нас хранится в фондах. Безусловно, экспозиции меняются, выставки создаются разные. Мы не можем держать одну экспозицию постоянно, потому что нашему посетителю будет неинтересно. Также существуют уникальные предметы, которые могут храниться только в запасниках, и мы можем видеть только копии. Буквально раз в год будет выставка этого уникального экспоната, потому что мы должны это сберечь. У нас есть определенные условия, при которых тот либо иной экспонат хранится. Не надо бояться, что нам не хватит экспонатов, они у нас есть в достаточном количестве. Мы каждый год проводим инвентаризацию наших фондов, знаем, какое количество у кого хранится. Создается база, куда заносятся все наши экспонаты. Любой регион, делая ту либо иную выставку, может обратиться к этой базе, понять, в каком музее есть экспонаты, которые могут отражать эту тему, и обратиться к музею, в котором он хранится, чтобы были представлены на выставочном проекте данные экспонаты. Мы совершенно недавно говорили с музеями о том, что, возможно, те экспонаты, которые очень длительное время данному музею не были пригодны в своих экспозициях, рассмотреть вопрос о том, что их можно передать в районные либо другие музеи для экспонирования. Сейчас на музее киностудии можно проследить, что каждое предприятие стремится иметь свой музей, чтобы показать свою историю. Каждая школа организовывает свою музейную комнату, выставочное пространство. Поэтому впереди то тесное сотрудничество, которое предстоит между всеми организациями, учреждениями в плане организации своих музейных пространств. Тем самым демонстрирование нашей истории, наших достижений. Если мы можем про 2022 год говорить о теме геноцида, войны фактически в каждом уголочке нашей страны, чтобы все по-новому взглянули на эту тему, то в 2023 году мы говорим о современной Беларуси, о том, что в музеях должны тоже видеть все то, что достигла наша Беларусь за годы своей государственности.
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