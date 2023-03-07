Классический музей или с использованием новых технологий? Вот как реконструируют Хатынь

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм», и Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Тема Великой Отечественной войны и в музейном деле одна из ведущих. Сейчас многие ваши специалисты работают над проектом в Хатыни. Давайте более подробно расскажем, что это за проект, как он создавался и что мы получим в итоге. Это будет классический музей или с использованием новых технологий? Как это будет выглядеть?

Ирина Карпович, начальник управления культуры и народного творчества Министерства культуры Беларуси:

Хатынь – действительно место очень святое для всех. Когда был дан старт реконструкции, действительно, одним из элементов был музей. Перед тем как приступить к созданию музея, была сформирована группа, которая будет работать над данным проектом. Очень много думали, как сделать это и актуальным, и притягательным, и ничего не упустить, и в то же время сохранить тот дух места. Безусловно, мы со своими коллегами из Москвы советовались, выезжали, смотрели. Юлия Бешанова:

То есть вы сотрудничаете с российскими коллегами?

Ирина Карпович:

У нас теснейшие контакты сложились с коллегами из России. А музей Победы на Поклонной горе стал нашим хорошим другом. И не только другом. Мы очень много с ними советуемся, берем себе на заметку. Они в технологиях шагнули вперед, поэтому мы не стесняемся, у них консультируемся. После очередной поездки целенаправленно перед работой над музеем в Хатыни… Действительно можно будет увидеть в этом музее то, что мы позаимствовали в хорошем смысле слова, и те технологии, которые будут применены. Это будет музей, где будет использовано не столь большое количество музейных предметов, сколько тач-панели, интерактивные зеркала. В то же время это будет именно пропитано тем духом, настроем, который всегда нам давала Хатынь. Погружение, и даже мы говорили: чтобы пройти этот музей, нужен будет особый настрой. С кондачка мы никогда не ездили в Хатынь на экскурсию. Но перед входом к самому монументу, кладбищу, посетив музей, это будет еще глубже погружение в историю не только этого места, а вообще в историю всех деревень, которые попали под геноцид всего белорусского народа и всего того трагизма, который может нанести война. Юлия Бешанова:

Мы говорим, что экспонатов будет не так много, в то же время не раз видим новости, что музеев в стране становится все больше. Где будем брать экспонаты? Есть ли в запасниках такое количество интересных экспонатов, которыми мы сможем наполнить эти музеи?