Лукашенко рассказал, какой беспилотник использовали для теракта в Мачулищах

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Избрали маленький беспилотник. Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили. Но маленький этот беспилотник, который продается и в наших магазинах, китайского производства мы установили. Он был продан в США (этот беспилотник китайский), а потом вернулся в Украину. Был подготовлен данный теракт. Результаты вы знаете. К счастью, самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности. Мы вам показывали этот самолет. Как мне сообщили, он даже президента встречал. Но тем не менее мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло. Что это за самолет? На территории Беларуси это не российский самолет. Это я попросил президента России направить мне воздушную группировку для того, чтобы мы могли осуществлять контроль по периметру наших белорусских границ и в совместной белорусско-российской группировке отрабатывать определенные навыки. Этот самолет никогда не залетал на территорию Украины, даже не приближался к границе (ему не нужно это), Польши, Литвы – всех этих мразей, которые сегодня работают против Беларуси.

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