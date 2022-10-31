«Значительно вырос процент призывников, имеющих высшее образование». Почему это ценят в ВС?

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании. Кирилл Казаков, СТВ:

В некоторых странах, я не буду их называть, есть идея, что высшее образование доступно только после службы в армии. Хочешь попасть в вуз – отслужи в армии после школы и после этого иди получай высшее образование. Может, эта воспитательная штука может сработать?

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:

Наверное, нельзя однозначно говорить: отслужил в армии, и только после этого поступай в вуз. Сегодня вооруженные силы не те, которые были 10-20 лет назад. Высокотехнологичные виды вооружений требуют уже подготовленного (иногда на некоторые должности) человека с высшим образованием. Сегодня если взять статистику, в последние годы у нас значительно вырос процент призывников, имеющих высшее образование. И это хорошо. Когда мальчишка получил высшее образование и пришел служить, это нормально. И нам все больше и больше с каждым днем нужны люди, которые способны работать с высокотехнологичным вооружением и военной техникой. Кирилл Казаков:

Дворянин, не прошедший войну, не дворянин.

Ирина Китурко, ректор ГрГУ:

У нас есть военный факультет, и это визитная карточка нашего университета, но мы замечаем: кроме того, что там получают военную профессию курсанты, есть еще военная кафедра для студентов других специальностей. И достаточно большой конкурс, ведь мы туда можем взять не всех желающих. Алена Сырова, СТВ:

Конкурс из-за их искреннего желания? Ирина Китурко:

Из-за их искреннего желания, успеваемости, навыков, компетенций, которые они получают. Они получают младших командиров и офицеров запаса. Не значит, что каждый из них будет служить в резерве. Алена Сырова:

А в случае чего они могут сравниться с офицерами, которые прошли службу или Военную академию закончили? Ведь оба офицеры, и тот, и другой поведет своих ребят в атаку в случае чего.

Ирина Китурко:

Они могут пойти служить по контракту. Алена Сырова:

Я про качество навыков. Леонид Касинский:

Если быть до конца честными, конечно же, офицер, который закончил военный вуз, более высоко подготовлен. Тем не менее практика показывает: когда мы призываем этих офицеров в Вооруженные силы, каждый год мы призываем порядка 100-150 человек офицеров запаса. Если человек имеет ту базовую подготовку, которую он получил на военной кафедре, то практические навыки в течение полугода он получает и становится полноценным офицером, который способен выполнять свои обязанности с достаточно высоким качеством. Алена Сырова:

То есть смысл в этом есть.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы должны помнить, что должны быть преференции тем, кто отслужил в Вооруженных силах, при поступлении на государственную службу. Алена Сырова:

Что делать женщинам? Игорь Марзалюк:

Давайте про мужчин сейчас. Что касается парней, которые идут на военную кафедру. На всех военных кафедрах, в том числе в БГУ, существует конкурс. Отбирают лучших из лучших, не только физическая подготовка, но и высокий балл. И готовят их отлично в наших частях. Полностью военный вуз – это одно, но готовят их полноценно, каждую неделю минимум один день полностью посвящается боевой подготовке, поэтому парни, которые в университетах на военных кафедрах проходят подготовку и становятся лейтенантами, будут достойно служить, глубоко в этом убежден. Мы просто должны помнить, что наша молодежь, школьники, студенты, плоть от плоти и кровь от крови от нас с вами. Какие осинки, такие и апельсинки. Это наши дети, внуки. И абсолютное большинство белорусской молодежи – нормальное поколение.