«Значительно вырос процент призывников, имеющих высшее образование». Почему это ценят в ВС?
Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.
Кирилл Казаков, СТВ:
В некоторых странах, я не буду их называть, есть идея, что высшее образование доступно только после службы в армии. Хочешь попасть в вуз – отслужи в армии после школы и после этого иди получай высшее образование. Может, эта воспитательная штука может сработать?
Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
Наверное, нельзя однозначно говорить: отслужил в армии, и только после этого поступай в вуз. Сегодня вооруженные силы не те, которые были 10-20 лет назад. Высокотехнологичные виды вооружений требуют уже подготовленного (иногда на некоторые должности) человека с высшим образованием. Сегодня если взять статистику, в последние годы у нас значительно вырос процент призывников, имеющих высшее образование. И это хорошо. Когда мальчишка получил высшее образование и пришел служить, это нормально. И нам все больше и больше с каждым днем нужны люди, которые способны работать с высокотехнологичным вооружением и военной техникой.
Кирилл Казаков:
Дворянин, не прошедший войну, не дворянин.
Ирина Китурко, ректор ГрГУ:
У нас есть военный факультет, и это визитная карточка нашего университета, но мы замечаем: кроме того, что там получают военную профессию курсанты, есть еще военная кафедра для студентов других специальностей. И достаточно большой конкурс, ведь мы туда можем взять не всех желающих.
Алена Сырова, СТВ:
Конкурс из-за их искреннего желания?
Ирина Китурко:
Из-за их искреннего желания, успеваемости, навыков, компетенций, которые они получают. Они получают младших командиров и офицеров запаса. Не значит, что каждый из них будет служить в резерве.
Алена Сырова:
А в случае чего они могут сравниться с офицерами, которые прошли службу или Военную академию закончили? Ведь оба офицеры, и тот, и другой поведет своих ребят в атаку в случае чего.
Ирина Китурко:
Они могут пойти служить по контракту.
Алена Сырова:
Я про качество навыков.
Леонид Касинский:
Если быть до конца честными, конечно же, офицер, который закончил военный вуз, более высоко подготовлен. Тем не менее практика показывает: когда мы призываем этих офицеров в Вооруженные силы, каждый год мы призываем порядка 100-150 человек офицеров запаса. Если человек имеет ту базовую подготовку, которую он получил на военной кафедре, то практические навыки в течение полугода он получает и становится полноценным офицером, который способен выполнять свои обязанности с достаточно высоким качеством.
Алена Сырова:
То есть смысл в этом есть.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы должны помнить, что должны быть преференции тем, кто отслужил в Вооруженных силах, при поступлении на государственную службу.
Алена Сырова:
Что делать женщинам?
Игорь Марзалюк:
Давайте про мужчин сейчас. Что касается парней, которые идут на военную кафедру. На всех военных кафедрах, в том числе в БГУ, существует конкурс. Отбирают лучших из лучших, не только физическая подготовка, но и высокий балл. И готовят их отлично в наших частях. Полностью военный вуз – это одно, но готовят их полноценно, каждую неделю минимум один день полностью посвящается боевой подготовке, поэтому парни, которые в университетах на военных кафедрах проходят подготовку и становятся лейтенантами, будут достойно служить, глубоко в этом убежден. Мы просто должны помнить, что наша молодежь, школьники, студенты, плоть от плоти и кровь от крови от нас с вами. Какие осинки, такие и апельсинки. Это наши дети, внуки. И абсолютное большинство белорусской молодежи – нормальное поколение.
Игорь Марзалюк:
Всегда существует конфликт поколений, всегда, когда тебе 15-19 лет, ты более обостренно чувствуешь социальную справедливость. Ты считаешь, что можешь перевернуть весь мир, что ты умнее своих родителей. Такое было со всеми присутствующими здесь. И самое главное, чтобы мы все вместе в школе, вузе, дома умели эту энергию кипучую направлять в позитивное русло. И все зависит в том числе от нашего личного примера, от того, как мы себя ведем, как мы учим и как мы относимся к своей работе. Единственная профессия, которая от бога, – это профессия учителя. Все остальные профессии – от учителя. Давайте уважать и помним, что есть один универсальный принцип повышения престижа учителей: высокая зарплата на входе в специальность. Вспомним реформу Константина Устиновича Черненко, который совсем немного пробыл генеральным секретарем, но в 2,5 или 3,5 раза повысил зарплату на входе. В педвузы невозможно было пробиться. Был страшный конкурс по всему СССР.
Алена Сырова:
Мне кажется, тогда на любую специальность будет не пробиться.
Как говорил мой профессор Кузнецов, есть две профессии, которые нельзя выпускать неучами, недоучками и некачественными специалистами – учителя и доктора. Доктор убьет человека, а учитель его искалечит на всю жизнь. Поэтому мы должны четко и правильно расставлять приоритеты.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Те предложения, которые здесь прозвучали, во многом либо реализованы, либо реализуются. Чтобы почувствовать те изменения, которые будут завтра, надо по ним пожить и пожинать те плоды, которые будут.
Читайте также:
«Было очень много звонков». Касинский о востребованности военно-патриотических клубов
История Беларуси в школе. Нужно ли менять подходы в преподавании предмета?
«У них немножко другое, клиповое мышление». Что поменялось в современной молодёжи?