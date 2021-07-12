Жительница Латвии: если наше государство выглядит невыгодным в глазах народа, то эта тема будет заминаться

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У нас есть союзник, Россия, она нас поддерживает. Вот цитата официального представителя МИД Российской Федерации, которая высказалась в том числе и по этому кризису. Алена Сырова, СТВ:

Мария Захарова прокомментировала и поведение Литвы. «Слышать о стенаниях Евросоюза и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Беларуси, смешно. Это абсолютно нелепое заявление, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности, в страны Ближнего Востока и Северной Африки, нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь для европейского континента». Кирилл Казаков:

Алена, когда ваши войска в качестве миротворцев входили в какие-то ближневосточные страны, когда ваши войска ходили парадами с одним танком по Риге. Я утрирую сейчас, дабы не обидеть латышский народ, но все же – это вызывало чувство гордости. А когда получилось, что ответочка прилетела, какое чувство? Или никто не замечает, не обращает внимания на действия правительства в Риге?