Жительница Латвии: если наше государство выглядит невыгодным в глазах народа, то эта тема будет заминаться

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У нас есть союзник, Россия, она нас поддерживает. Вот цитата официального представителя МИД Российской Федерации, которая высказалась в том числе и по этому кризису.
Алена Сырова, СТВ:
Мария Захарова прокомментировала и поведение Литвы. «Слышать о стенаниях Евросоюза и отдельных стран этого объединения относительно некой миграционной угрозы, которая исходит от Беларуси, смешно. Это абсолютно нелепое заявление, учитывая, что сотворили западные страны, организовывая коалиции и осуществляя крестовые походы, в частности, в страны Ближнего Востока и Северной Африки, нарушая там ход их жизни и провоцируя колоссальные миграционные проблемы для всего мира, в первую очередь для европейского континента».
Кирилл Казаков:
Алена, когда ваши войска в качестве миротворцев входили в какие-то ближневосточные страны, когда ваши войска ходили парадами с одним танком по Риге. Я утрирую сейчас, дабы не обидеть латышский народ, но все же – это вызывало чувство гордости. А когда получилось, что ответочка прилетела, какое чувство? Или никто не замечает, не обращает внимания на действия правительства в Риге?
Алена Дзиодзина, психолог, жительница Латвии:
Мне кажется, что никто особенно не замечает этого. Потому что какие-то острые моменты принято замалчивать. Если наше государство выглядит максимально невыгодным в глазах народа, то эта тема будет естественным образом заминаться. Может быть, будет искаться какой-то другой инфоповод.
Вадим Боровик, политолог:
В чем еще проблема прибалтийских государств? Не будем обижать, мы ко всем уважительно относимся. Но когда депутаты сейма выступают, с пранкером говоря и думая, что они с помощником Навального общаются, и говорят о том, что я креатура спецслужб одного из государств Евросоюза, я что-то решаю, а, в принципе, наш премьер – никто. Подумайте, насколько эти страны самостоятельны в принятии своих решений. Когда они вводили войска, у них нет повода ни для гордости, ни для того, чтобы расстраиваться. Потому что они это решение не принимали. Выстроена схема, когда зачастую они лишаются собственности, активов, передают свои предприятия международным транснациональным корпорациям по использованной схеме. Кредитуются, ставятся в неудобное положение, инвестор забирает. Поэтому это очень выстроенная схема. Сначала вступили в НАТО, только потом в Европейский союз. В НАТО никакой своей армии нет, руководят генералы из Вашингтона – вот такая система.
Алена Сырова:
Очень удобно не брать на себя ответственность.
Вадим Боровик:
Отсюда инфантилизм – за них последние годы все решали. Белорусы помогали на границе. Что это за унижение? У вас проблемы, вы бы сказали: наша доблестная погранслужба, полиция Литвы будет усиливать работу, мы ни от кого не зависим и наведем порядок. Нет. Они сразу встали на колени и начали просить деньги.
Кирилл Казаков:
У них людей столько нет. У них пограничников не хватит, чтобы охранять эту границу.
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