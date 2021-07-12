Алёна Дзиодзина о мигрантах: люди едут не за лучшей жизнью, а потому что пытаются выжить – их вынудили

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Алена Сырова, СТВ:

Построить стену – это, наверное, более психологический момент. Стена – это изоляция. Наверняка возникает эта первая ассоциация.

Алена Дзиодзина, психолог, жительница Латвии:

Да, есть такое ощущение, что люди как будто бы пытаются отгородиться от проблем.