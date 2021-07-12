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Алёна Дзиодзина о мигрантах: люди едут не за лучшей жизнью, а потому что пытаются выжить – их вынудили

12 июля 2021 20:06
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Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Алена Сырова, СТВ: 
Построить стену – это, наверное, более психологический момент. Стена – это изоляция. Наверняка возникает эта первая ассоциация. 

Алена Дзиодзина, психолог, жительница Латвии: 
Да, есть такое ощущение, что люди как будто бы пытаются отгородиться от проблем. 

Алёна Дзиодзина о мигрантах: люди едут не за лучшей жизнью, а потому что пытаются выжить – их вынудили-1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А с той стороны нам все говорят, что «вы за железным занавесом, вы себя ограждаете». Но ведь это же вы нас ограждаете, себя прежде всего. 

Алена Дзиодзина: 
Весьма странно, когда речь заходит о границах, требовать, что третья сторона в отношениях с кем-либо будет защищать мои границы. В этом и есть, как мне кажется, та самая инфантильная позиция, которая не учитывает, что люди, которые туда едут, едут не за лучшей жизнью, а потому что таким образом пытаются выжить. 

Алена Сырова: 
Потому что их дома разрушили и сделали жизнь там невыносимой.  

Алёна Дзиодзина о мигрантах: люди едут не за лучшей жизнью, а потому что пытаются выжить – их вынудили-4

Алена Дзиодзина: 
Их вынудили, поставили в такие условия, когда начали страдать базовые человеческие потребности. 

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности: 
Причина – война, разруха, которая там установилась благодаря, опять же, участию в том числе и Литвы. А «я в домике» сейчас изображать – это, конечно, смешно. 

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# Международная политика # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Алена Дзиодзина # Александр Тищенко # Фотофакт

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