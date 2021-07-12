Алёна Дзиодзина о мигрантах: люди едут не за лучшей жизнью, а потому что пытаются выжить – их вынудили

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Алена Сырова, СТВ:
Построить стену – это, наверное, более психологический момент. Стена – это изоляция. Наверняка возникает эта первая ассоциация.
Алена Дзиодзина, психолог, жительница Латвии:
Да, есть такое ощущение, что люди как будто бы пытаются отгородиться от проблем.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А с той стороны нам все говорят, что «вы за железным занавесом, вы себя ограждаете». Но ведь это же вы нас ограждаете, себя прежде всего.
Алена Дзиодзина:
Весьма странно, когда речь заходит о границах, требовать, что третья сторона в отношениях с кем-либо будет защищать мои границы. В этом и есть, как мне кажется, та самая инфантильная позиция, которая не учитывает, что люди, которые туда едут, едут не за лучшей жизнью, а потому что таким образом пытаются выжить.
Алена Сырова:
Потому что их дома разрушили и сделали жизнь там невыносимой.
Алена Дзиодзина:
Их вынудили, поставили в такие условия, когда начали страдать базовые человеческие потребности.
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Причина – война, разруха, которая там установилась благодаря, опять же, участию в том числе и Литвы. А «я в домике» сейчас изображать – это, конечно, смешно.
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