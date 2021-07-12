«Они будут за три доллара метр забора строить?» Вадим Боровик о стене Литвы на границе с Беларусью

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я, конечно, не профессионал в области пограничной службы, в отличие от вас, но у меня вопрос. Насколько я знаю, большинство задержанных грузов, контрабанды, наркотиков, нелегальных мигрантов – это оперативная разработка. Пальцем в небо – остановить фуру и сказать: здесь лежат сигареты – это так себе. Я думаю, что наша белорусская оперативная разработка работает хорошо, раз мы задерживаем 20 тысяч мигрантов, а литовская либо не работает вообще, либо ее просто нет.

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Я бы сказал так. Они привыкли все это дело смотреть. Белорусские пограничники очень долго стояли спиной к своей границе – вот так они держали все, что пыталось пройти. Кирилл Казаков:

То есть мы не столько впускали, сколько не выпускали? Александр Тищенко:

Да. А теперь, когда пограничники и все правоохранительные органы встали лицом к своей границе, там они увидели совсем другую картину. То, что Европа с прохладцей относилась к этим моментам, именно к моментам безопасности... Да, где-то они предлагали проекты, их продвигали, но все эти проекты были связаны прежде всего с интересами Европы. Они развивали те объекты, которые были им интересны, а не белорусской стороне. Когда Польша и Прибалтика вошли в состав Евросоюза, но еще до Шенгена, это были страны, которые выполняли роль санитарного кордона. Они должны были фильтровать потоки миграции, наркотрафика на своих рубежах. Когда они вступали в Шенген, вся задача теоретически перекладывалась на Беларусь. Кирилл Казаков:

При этом у нас никаких законодательных соглашений по этому поводу не было, правда?