«Они будут за три доллара метр забора строить?» Вадим Боровик о стене Литвы на границе с Беларусью
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я, конечно, не профессионал в области пограничной службы, в отличие от вас, но у меня вопрос. Насколько я знаю, большинство задержанных грузов, контрабанды, наркотиков, нелегальных мигрантов – это оперативная разработка. Пальцем в небо – остановить фуру и сказать: здесь лежат сигареты – это так себе. Я думаю, что наша белорусская оперативная разработка работает хорошо, раз мы задерживаем 20 тысяч мигрантов, а литовская либо не работает вообще, либо ее просто нет.
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Я бы сказал так. Они привыкли все это дело смотреть. Белорусские пограничники очень долго стояли спиной к своей границе – вот так они держали все, что пыталось пройти.
Кирилл Казаков:
То есть мы не столько впускали, сколько не выпускали?
Александр Тищенко:
Да. А теперь, когда пограничники и все правоохранительные органы встали лицом к своей границе, там они увидели совсем другую картину. То, что Европа с прохладцей относилась к этим моментам, именно к моментам безопасности... Да, где-то они предлагали проекты, их продвигали, но все эти проекты были связаны прежде всего с интересами Европы. Они развивали те объекты, которые были им интересны, а не белорусской стороне. Когда Польша и Прибалтика вошли в состав Евросоюза, но еще до Шенгена, это были страны, которые выполняли роль санитарного кордона. Они должны были фильтровать потоки миграции, наркотрафика на своих рубежах. Когда они вступали в Шенген, вся задача теоретически перекладывалась на Беларусь.
Кирилл Казаков:
При этом у нас никаких законодательных соглашений по этому поводу не было, правда?
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Мы члены Конвенции о беженцах, участвуем во многих международных соглашениях.
Алена Сырова, СТВ:
Мы их сейчас нарушаем?
Сергей Рачков:
Мы сейчас ничего не нарушаем. Мы развернулись к границе.
Кирилл Казаков:
Лицом к своему народу.
Сергей Рачков:
Да. Мы очень много делали для Европы. В какой-то период европейцы это в целом положительно оценивали. Они понимали, что белорусы честно сделают свою работу. И мы ее честно делали. Да, у нас были хорошие проекты. Более того, я поделюсь мнением, что эти проекты настолько хорошо реализовывались, что там ни пени, ни доллара, ни евро не пропадало, и об этом говорили сами европейцы, в отличие от таких же проектов, которые реализуются ими с другими странами.
Во-первых, они прекратили реализацию ряда проектов, ввели санкции. Почему мы должны больше беспокоиться о них, чем они беспокоятся о себе? Это логичный вопрос. У нас в стране, я приведу официальную цифру, проживают около 120 тысяч иностранных граждан в разном статусе, и каждый год мы со многими (где-то около 2-3 тысяч) тоже имеем определенные проблемы. Мы вынуждены их или воспитывать, или депортировать, что тоже ведет к очень серьезным расходам. Поэтому сейчас мы будем тратить больше собственных средств, средств нашего налогоплательщика, на обеспечение внутренней безопасности, общественной безопасности.
Вадим Боровик, политолог:
Мы добрые. Давайте подскажем прибалтам. Они собирались выстроить «цепь солидарности» вместе с нашими друзьями. Надо вдоль границы, 680 километров, выстроить «цепь солидарности» и продемонстрировать свое единство и эффективность. Тихановскую поставьте в центре и защищайте границу.
Кирилл Казаков:
Наша белорусская якобы оппозиция перекрывала пункты пропуска, чтобы не проезжали фуры. У них это частично эффективно получилось.
Илья Бегун, аналитик:
Когда они клянчили: можно мы на пять минуточек выйдем, сделаем фоточек и убежим? Вот это эффективность?
Кирилл Казаков:
Хотя бы сделали фоточку и убежали бы – другой вопрос.
Вадим Боровик:
Это пиар. Когда они говорят про забор, любой специалист вам скажет: что, они будут за три доллара метр забора строить? Если просто посчитать даже эту сумму.
Кирилл Казаков:
30 из 680 километров.
Вадим Боровик:
Они просто занялись реверансом. Показать: «вот, мы солидарны». Мы к вам два офицера отправим, кто-то четыре офицера, сядем, обсудим. Но реальные действия требуют десятилетий. Как минимум нескольких лет, чтобы создать нормальную границу.
Читайте также:
Какие средства используются для охраны госграницы? Отвечает эксперт в области национальной безопасности
«Это никак не профессиональная поддержка». Кто приехал помогать защищать границу Литвы с Беларусью?
«Спекуляция чистой воды». Зачем Литве строить стену на границе с Беларусью?