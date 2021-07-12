Политолог о стене между Беларусью и Литвой: «Если мы говорим о здравом смысле, то строить этот забор – это тупик»

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Илья Бегун, аналитик:
А вы заметили закономерность, что Литва в своих заявлениях была относительно сдержанна до середины весны? Да, какие-то местные, небольшие были – признание Тихановской было самое главное. Но как только весной автоматически продлился договор о добрососедстве, который является юридическим основанием для демаркации границ, у них резко сорвало башню, и уже с апреля мы слушаем все эти больные заявления – по-другому я их не могу охарактеризовать.
Вадим Боровик, политолог:
У них, конечно, не только из-за этого соглашения – там куча своих интересов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Нас обвиняют в том, что мы не выполняем наши международные либо даже двусторонние соглашения. Но когда официально прокуратура Литвы в воскресенье заявляет о том, что не выдаст человека, который находится в международном розыске, товарища Тихановскую. При этом Литва абсолютно спокойно дает ей дипломатический статус. Так может быть, литовцам, премьер-министру, министру иностранных дел решать эти вопросы с Тихановской в Вильнюсе? Она же официальный представитель Беларуси – пускай решают.
Вадим Боровик:
В дипломатии есть принцип взаимности. Отозвали посла, мы отзываем – принцип взаимности. Они вытирают ноги десятилетиями о международное право – это мы говорим о старой Европе, о коллективном Западе. Прибалтика учится этому. Старательные ученики, но они уже перестарались. Они во вред себе в последние годы принимают какие-то решения. Если мы говорим о здравом смысле, то строить этот забор – это тупик.
Алена Сырова, СТВ:
Это же просто распил денег.
Вадим Боровик:
Здравый смысл – уйти от политики, давления на суверенное государство и понять, мы уже 30 лет показываем, что с нами с позиции силы разговаривать бесперспективно. Если мы продемонстрируем в ближайшие полгода-год, что мы способны под санкциями эффективно работать, противостоять этим санкциям, завтра они в очередь выстроятся с нами договариваться. Так было в 2010-м. Вспомните, 2014 год – нас уже называли островком стабильности в Европе. А в 2010 году считали дни, когда рухнет режим. Никогда.
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