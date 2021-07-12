Политолог о стене между Беларусью и Литвой: «Если мы говорим о здравом смысле, то строить этот забор – это тупик»

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу « По существу ». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Илья Бегун, аналитик:

А вы заметили закономерность, что Литва в своих заявлениях была относительно сдержанна до середины весны? Да, какие-то местные, небольшие были – признание Тихановской было самое главное. Но как только весной автоматически продлился договор о добрососедстве, который является юридическим основанием для демаркации границ, у них резко сорвало башню, и уже с апреля мы слушаем все эти больные заявления – по-другому я их не могу охарактеризовать.

Вадим Боровик, политолог:

У них, конечно, не только из-за этого соглашения – там куча своих интересов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Нас обвиняют в том, что мы не выполняем наши международные либо даже двусторонние соглашения. Но когда официально прокуратура Литвы в воскресенье заявляет о том, что не выдаст человека, который находится в международном розыске, товарища Тихановскую. При этом Литва абсолютно спокойно дает ей дипломатический статус. Так может быть, литовцам, премьер-министру, министру иностранных дел решать эти вопросы с Тихановской в Вильнюсе? Она же официальный представитель Беларуси – пускай решают.