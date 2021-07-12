Стоит ли Европе бояться мигрантов? Эксперты назвали плюсы и минусы

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Говорят, что нынешний демографический кризис – один из самых сложных, когда резко народ из Ближнего Востока начинает переселяться в Европу, когда Европа, по сути, стареет, когда идет на убыль местное население. Фактически меняется титульная нация. Говорят, что поляки и литовцы очень боятся именно этого, но и экономика страдает из-за этого, потому что эти же люди, которые приезжают, они не занимаются профессиональной работой – это прежде всего подсобные рабочие.

Анастасия Боброва, заведующая отделом Института экономики НАН Беларуси:

Часть из них занимается, есть и врачи. Мы не можем говорить, что все они занимаются чем-то таким подсобным. Опять же, вопрос интеграции. Занимаются ли этими людьми, чтобы их переподготовить, переобучить, обеспечить соцзащиту их детям, женам, которые не могут работать и не имеют даже аттестата. Кирилл Казаков:

Если взять Францию – это чаще всего гетто, а не ассимиляция. Анастасия Боброва:

Вопросы разные, и это очень большие деньги и негативные последствия для тех же людей, которые жили. Франция – это же тоже страна многонациональная. Они, конечно, французы, но люди, которые родились по всему миру. Насколько они гармонично вписываются...