Стоит ли Европе бояться мигрантов? Эксперты назвали плюсы и минусы

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Говорят, что нынешний демографический кризис – один из самых сложных, когда резко народ из Ближнего Востока начинает переселяться в Европу, когда Европа, по сути, стареет, когда идет на убыль местное население. Фактически меняется титульная нация. Говорят, что поляки и литовцы очень боятся именно этого, но и экономика страдает из-за этого, потому что эти же люди, которые приезжают, они не занимаются профессиональной работой – это прежде всего подсобные рабочие.
Анастасия Боброва, заведующая отделом Института экономики НАН Беларуси:
Часть из них занимается, есть и врачи. Мы не можем говорить, что все они занимаются чем-то таким подсобным. Опять же, вопрос интеграции. Занимаются ли этими людьми, чтобы их переподготовить, переобучить, обеспечить соцзащиту их детям, женам, которые не могут работать и не имеют даже аттестата.
Кирилл Казаков:
Если взять Францию – это чаще всего гетто, а не ассимиляция.
Анастасия Боброва:
Вопросы разные, и это очень большие деньги и негативные последствия для тех же людей, которые жили. Франция – это же тоже страна многонациональная. Они, конечно, французы, но люди, которые родились по всему миру. Насколько они гармонично вписываются...
Алена Сырова, СТВ:
Это же совсем другой менталитет, другая цивилизация.
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Где-то через 15 лет ожидают, что в некоторых странах будет каждый третий школьник мусульманин, а есть страны, в которых каждый второй будет. Там никакого вписывания нет – идет четкое поглощение титульных наций.
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