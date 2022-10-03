«Они это используют так, как это им выгодно». Гендиректор СТВ о «жёлтой» журналистике и борьбе с фейками

Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Вы все равно начинаете говорить об интернете. Даже взять время 2019-2020 года, когда все говорили, что телевидение умерло, интернет – будущее. Вы же из блогера стали телеведущим. Все наоборот.

Станислав Яскевич, общественный деятель:

Я бы хотел сказать, что доля правдивости принадлежит в нашей стране телевидению. Алена Сырова, СТВ:

Я хочу отметить, что цитируют наши оппоненты, в том числе и экстремистские ресурсы, телевизионщиков репостят. Я уже не берут контекст, в который они упаковывают…