«Они это используют так, как это им выгодно». Гендиректор СТВ о «жёлтой» журналистике и борьбе с фейками
Новости Беларуси. Военно-политическая медийная сфера бывает опасна, если в нее проникают фейки. Чем чреваты вбросы с мобилизацией? Как найти надежный источник информации? Кому и почему выгодно создавать и распространять фейковые новости? Эксперты в прямом эфире разоблачат настоящую ложь в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Вы все равно начинаете говорить об интернете. Даже взять время 2019-2020 года, когда все говорили, что телевидение умерло, интернет – будущее. Вы же из блогера стали телеведущим. Все наоборот.
Станислав Яскевич, общественный деятель:
Я бы хотел сказать, что доля правдивости принадлежит в нашей стране телевидению.
Алена Сырова, СТВ:
Я хочу отметить, что цитируют наши оппоненты, в том числе и экстремистские ресурсы, телевизионщиков репостят. Я уже не берут контекст, в который они упаковывают…
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Конечно, 100 %. Даже сейчас, во время этого прямого эфира, ЦИПсО нас смотрит с карандашом. Авторские рубрики на СТВ у них постоянно присутствуют на экранах телевизоров, мы постоянно у них в повестке, они цитируют Григория Азаренка, они цитируют наши экономические новости. Все это видно.
Алена Сырова:
Но как? Они эту информацию переворачивают.
Александр Осенко:
Они это используют так, как это им выгодно. А мы используем это так, как надо нам, и мы говорим правду. Все отличия от журналистики «желтой» того, что делаем мы, – регулируется законом «О средствах массовой информации».
Алена Сырова:
А есть ли в мире вообще спрос на правду? Или всем нравится обманываться? Так же интереснее жить.
Александр Осенко:
Есть. Я бы хотел обратить внимание, что в данном моменте нам надо найти, как сказал Президент, взаимодействие между чиновниками и средствами массовой информации, чтобы не создавать этот вакуум, где рождаются фейки. Когда работает фабрика фантазий – это одна история и другие методы работы.
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