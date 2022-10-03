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Становятся все более популярными. В чём преимущества электромобилей?

03 октября 2022 17:54
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Новости Беларуси. На качество воздуха в городах влияет организация автомобильного движения и техническое состояние машин, в том числе общественного транспорта. Расширение уличной сети иногда не успевает за ростом количества личных авто. но не стоит переживать, цивилизация не стоит на месте, и теперь на наших дорогах стали появляются новые, более безопасные и удобные модели, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Становятся все более популярными. В чём преимущества электромобилей?-1

Владимир Дубровский, директор компании по производству электомобилей:
Данный автомобиль уникален сегодня, потому что он представляет из себя универсальный автомобиль для города. Он используется как микротранспорт. Часто все поездки в городе происходят на большом джипе, с объемом 5-6 литров бензина, сгорает неизмеримое количество топлива. Из-за этого страдает экология. Смысл этого автомобиля как раз в том, что он маленький, компактный, удобный для парковки и позволяет делать короткие поездки с минимальными затратами.

Сейчас электромобили приобретают все большую популярность. Рынок идет вперед семимильными шагами. Поэтому не за горами время, когда они потеснят модели с двигателями внутреннего сгорания.

Владимир Дубровский:
Нет вредных выхлопов. В нем используются перерабатываемые элементы. Батарейки прослужат 10 лет. И нет выбросов – то, чем мы с вами дышим и не можем никак контролировать. Воздух.

Становятся все более популярными. В чём преимущества электромобилей?-4

Во многих странах в целях сохранения окружающей среды и здоровья предпринимают действия, чтобы стимулировать использование электромобилей. Но техническое обслуживание все еще остается проблематичным из-за малого количества деталей на рынке и специально обученного персонала.

Владимир Дубровский:
Идея заключалась в том, чтобы он был актуален и полезен для нашей страны. Когда катаюсь, все здороваются, все приветствуют этих малюток. Наша фирма занимается продвижением этого вида транспорта и производством его, поставкой на территорию бывших стран СНГ.

Во многих сферах важно контролировать местоположение автомобиля или иного транспортного средства, а также непосредственно груза. Используют для этого так называемые GPS-маяки. В этой разновидности авто такая функция тоже есть.

Становятся все более популярными. В чём преимущества электромобилей?-7

Владимир Дубровский:
Запас хода в этой машине составляет 120 километров. Честно сказать, поднимает настроение, когда все проезжающие рядом фотографируют, останавливают, спрашивают. Получаешь только благословение.

# Автомобили # общество # Владимир Дубровский # Фотофакт

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