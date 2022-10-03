Становятся все более популярными. В чём преимущества электромобилей?

Новости Беларуси. На качество воздуха в городах влияет организация автомобильного движения и техническое состояние машин, в том числе общественного транспорта. Расширение уличной сети иногда не успевает за ростом количества личных авто. но не стоит переживать, цивилизация не стоит на месте, и теперь на наших дорогах стали появляются новые, более безопасные и удобные модели, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Владимир Дубровский, директор компании по производству электомобилей:

Данный автомобиль уникален сегодня, потому что он представляет из себя универсальный автомобиль для города. Он используется как микротранспорт. Часто все поездки в городе происходят на большом джипе, с объемом 5-6 литров бензина, сгорает неизмеримое количество топлива. Из-за этого страдает экология. Смысл этого автомобиля как раз в том, что он маленький, компактный, удобный для парковки и позволяет делать короткие поездки с минимальными затратами.

Сейчас электромобили приобретают все большую популярность. Рынок идет вперед семимильными шагами. Поэтому не за горами время, когда они потеснят модели с двигателями внутреннего сгорания.

Владимир Дубровский:

Нет вредных выхлопов. В нем используются перерабатываемые элементы. Батарейки прослужат 10 лет. И нет выбросов – то, чем мы с вами дышим и не можем никак контролировать. Воздух.