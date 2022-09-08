Жалуется на белорусский режим, но при этом живёт в роскоши. Политолог обвинил Колесникову в лицемерии

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим амнистию для беглых от Лукашенко, путешествие Воскресенского по Европе и «испуганных патриотов». В гостях политолог Юрий Воскресенский и журналист Полина Реутова.

Юрий Воскресенский, политолог:

Наша часть зрителей, которая находится в Варшаве, скажет, что ваш Лукашенко сдает независимость и суверенитет. И где он сдал независимость и суверенитет с 1994 года?

Григорий Азаренок, СТВ:

А они бы сдали в первый час нахождения у руля.