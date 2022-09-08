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Жалуется на белорусский режим, но при этом живёт в роскоши. Политолог обвинил Колесникову в лицемерии

08 сентября 2022 18:09
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим амнистию для беглых от Лукашенко, путешествие Воскресенского по Европе и «испуганных патриотов». В гостях политолог Юрий Воскресенский и журналист Полина Реутова.  

Юрий Воскресенский, политолог:
Наша часть зрителей, которая находится в Варшаве, скажет, что ваш Лукашенко сдает независимость и суверенитет. И где он сдал независимость и суверенитет с 1994 года?

Григорий Азаренок, СТВ:
А они бы сдали в первый час нахождения у руля.

Жалуется на белорусский режим, но при этом живёт в роскоши. Политолог обвинил Колесникову в лицемерии -1

Юрий Воскресенский:
Однозначно, потому что они говорят обо всех интересах (польских, литовских, немецких, американских), но не о белорусских интересах. Поэтому где был бы наш суверенитет? А сейчас у нас, учитывая нашу макроэкономическую стабильность, политическую… Главное – это базис, надстройка со временем сформируется и станет такой, какой есть. И те люди, которые благодаря мягкому белорусскому авторитаризму получают большие зарплаты (я имею в виду айтишников), они ездят на роскошных машинах, сидят с MacBook в кафешке. Даже они научились ценить! Потому что я просматривал недавно видео 2020 года. На одном из экстремистских ресурсов висит. И там съемка в машине Колесниковой. Колесникова, Цепкало и Тихановская.

Григорий Азаренок:
Помню три эти грации.

Юрий Воскресенский:
Которые мы создали искусственно. И Колесникова говорит, что они не посмеют лишить меня моей чашки кофе, моей свободы, моего MacBook и моего желания выпить три бокала Prosecco. Но в то же время возникает когнитивный диссонанс: значит, у тебя это все есть. Ты говоришь, что режим плохой, но ты сидишь в кафе с MacBook и пьешь Prosecco. Что-то не складывается.

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# Акции протеста # общество # Юрий Воскресенский # Григорий Азарёнок # Мария Колесникова # Светлана Тихановская # Вероника Цепкало # Фотофакт

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