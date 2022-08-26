«Смешно говорить». Литовец рассказал, как их правительство выкручивается из своих же санкций

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим борьбу с исторической правдой, новые факты о Кастусе Калиновском и геноцид белорусского народа. Кто пользуется белорусским безвизом? В гостях политолог Вадим Гигин, историк и публицист Александр Дюков и литератор Римантас Грейчюс.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот эти западные санкции, они хоть какую-то пользу принесли простому литовскому человеку, литовскому труженику, литовскому народу?

Римантас Грейчюс, литовский писатель, журналист:

Смешно говорить, что санкции что-то принесли народу. Я думаю, что вы в курсе, какие доходы наш бюджет получал от вашего калия.

Григорий Азаренок:

Транзит, да.

Римантас Грейчюс:

Отказались – большие деньги потеряли. Железные дороги сейчас увольняют 2 000 своих работников. 2 000 в такой маленькой Литве – это немалая цифра. Электричество. Я не знаю, я прав или нет, но у нас люди так говорят, что мы покупаем электричество в Беларуси. Но только как покупаем? Если напрямую, то ваше электричество – это агрессивное, страшное электричество.

Григорий Азаренок:

Диктаторское.