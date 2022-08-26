«Смешно говорить». Литовец рассказал, как их правительство выкручивается из своих же санкций

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим борьбу с исторической правдой, новые факты о Кастусе Калиновском и геноцид белорусского народа. Кто пользуется белорусским безвизом? В гостях политолог Вадим Гигин, историк и публицист Александр Дюков и литератор Римантас Грейчюс.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вот эти западные санкции, они хоть какую-то пользу принесли простому литовскому человеку, литовскому труженику, литовскому народу?
Римантас Грейчюс, литовский писатель, журналист:
Смешно говорить, что санкции что-то принесли народу. Я думаю, что вы в курсе, какие доходы наш бюджет получал от вашего калия.
Григорий Азаренок:
Транзит, да.
Римантас Грейчюс:
Отказались – большие деньги потеряли. Железные дороги сейчас увольняют 2 000 своих работников. 2 000 в такой маленькой Литве – это немалая цифра. Электричество. Я не знаю, я прав или нет, но у нас люди так говорят, что мы покупаем электричество в Беларуси. Но только как покупаем? Если напрямую, то ваше электричество – это агрессивное, страшное электричество.
Григорий Азаренок:
Диктаторское.
Римантас Грейчюс:
Оно может убить сразу. Оно идет из Беларуси через Латвию. Латыши более хитрые, они продают нам дороже. И что-то они там делают, очевидно, что это ваше электричество уже становится хорошим таким, неубийственным.
Григорий Азаренок:
Да, действительно, это все очень забавно, как они пытаются выходить из положения.
Римантас Грейчюс:
Я не знаю, как они будут выходить из положения. Я думаю, что уже назревает такой социальный взрыв.
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