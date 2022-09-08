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«Мы готовы подставить плечо». Лукашенко предложил Мурманской области новые направления сотрудничества

08 сентября 2022 17:05
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Новости Беларуси. Беларусь переориентирует свои грузовые потоки в мурманский порт, наши аграрии помогут коллегам с Русского Севера наладить работу в сфере АПК – вот неполный перечень договоренностей, достигнутых по результатам встречи Александра Лукашенко и Андрея Чибиса во Дворце Независимости 8 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы готовы подставить плечо». Лукашенко предложил Мурманской области новые направления сотрудничества-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам известно про ваш интерес к шахтной технике. Можете быть уверены, что мы окажем вам всяческую поддержку, помощь по всем направлениям сотрудничества в этой части. Надеемся на предложения сотрудничества по производству электротранспорта. Прежде всего «Белкоммунмаш». Это перспектива, для Мурманска это тоже очень важно. Мы сделали, как вы знаете, автобус в северной комплектации. Сегодня значительная часть парка столицы Русского Севера – автобусы Минского автомобильного завода. В этом направлении Бог велел нам сотрудничать. Важное направление – коммунальные машины, дорожная, специальная техника. Мы производим немало такой техники. И в этих условиях как импортозамещающий продукт он будет важен и для Мурманской области. МАЗ освоил и скоро начнет серийный выпуск машин скорой медицинской помощи. «Амкодор» – это универсальное предприятие, может на заказ выпускать широкую гамму техники. Снегоуборочная техника, знаю, будет пользоваться спросом в вашем регионе. Очень важное направление – продовольственная безопасность. Мы готовы подставить плечо, особенно для Мурманской области. Еще с советских времен жители Мурманской области с удовольствием закупали наше продовольствие, в том числе и с полей: картофель и другие продукты.

«Мы готовы подставить плечо». Лукашенко предложил Мурманской области новые направления сотрудничества-4

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# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Андрей Чибис # Алена Сырова # Фотофакт

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