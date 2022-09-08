«Мы готовы подставить плечо». Лукашенко предложил Мурманской области новые направления сотрудничества

​Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам известно про ваш интерес к шахтной технике. Можете быть уверены, что мы окажем вам всяческую поддержку, помощь по всем направлениям сотрудничества в этой части. Надеемся на предложения сотрудничества по производству электротранспорта. Прежде всего «Белкоммунмаш». Это перспектива, для Мурманска это тоже очень важно. Мы сделали, как вы знаете, автобус в северной комплектации. Сегодня значительная часть парка столицы Русского Севера – автобусы Минского автомобильного завода. В этом направлении Бог велел нам сотрудничать. Важное направление – коммунальные машины, дорожная, специальная техника. Мы производим немало такой техники. И в этих условиях как импортозамещающий продукт он будет важен и для Мурманской области. МАЗ освоил и скоро начнет серийный выпуск машин скорой медицинской помощи. «Амкодор» – это универсальное предприятие, может на заказ выпускать широкую гамму техники. Снегоуборочная техника, знаю, будет пользоваться спросом в вашем регионе. Очень важное направление – продовольственная безопасность. Мы готовы подставить плечо, особенно для Мурманской области. Еще с советских времен жители Мурманской области с удовольствием закупали наше продовольствие, в том числе и с полей: картофель и другие продукты.