«Была некая база социальная из обиженных». Откуда в Беларуси взялись националисты и полонофилы?
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим лишение гражданства для беглых и амнистию от Александра Лукашенко. В гостях политолог Андрей Лазуткин и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.
Андрей Лазуткин, политолог:
У них очень разные течения всегда были в этой белорусской тусовке. Есть там именно полонофилы, как вы сказали, польские националисты, которые немножечко симпатизируют белорусам. Они себя считают шляхтой, имеют некоторые корни. И очень этим гордятся. Для них это, конечно, трагедия. Что Польшу разделили, а тем более кусок Польши отдали этим холопам и быдлу белорусскому, которое тоже дорвалось до власти. Есть такое течение. Есть течение немного другое, такое антипольское. Даже то, что происходило в оккупации, как немцы действовали. Скажем так, вы получили под контроль разнородную территорию: Западную Беларусь и Восточную Беларусь. И там, и там надо было организовать полицию. Как это сделать? Люди ненадежные. Значит, сюда мы берем и поляков ставим, например, а сюда белорусов, где польское население, и наоборот. Когда у вас разные по национальностям люди собираются в одну организацию, они начинают друг на друга стучать. И таким образом немцы очень эффективно сдерживали и белорусов, и поляков, которые с ними сотрудничали. Это была система перекрестных доносов, которая при Кубе отлично работала. То есть ненависть была страшная между белорусскими националистами и националистами польскими. И это выливалось в резню аговцев. То есть война всех против всех. Это все тоже было. А что касается праздника, получается, значит, надо было оставить белорусские территории в составе Польше, отдать Германии.
Григорий Азаренок, СТВ:
Я хотел сказать, что было бы. Потому что туда пришли бы немцы. И что бы делали дедушки Шрайбмана, если бы они там жили. Если бы туда пришли немцы. Что бы они там делали? Они бы превращались в мыло, в огарки. И немцы пробовали прикурить эти огарки, но они бы не смогли, потому что они бы и в таком виде оставались сырыми и гнилыми.
Андрей Лазуткин:
Там начала работать, правильно сказали, система уничтожения. Потому что в Германии лагеря строили, конечно, но там были трудовые в основном. А евреев вывозили как раз на территорию Польши, а потом в Беларусь, в «Тростенец» на уничтожение. Плюс еще у немцев был план на создание каких-то буферных государств. Если бы Советский Союз не перешел линию, допустим, БССР старой границы, они бы создавали на линии границы какие-то протектораты, может быть. До этого не дошло, но планы такие тоже были. И это было бы еще хуже. Какая-то, значит, буферная зона типа Прибалтики, которая тоже у нас под боком, непонятно, чего от нее ждать. И там бы тоже сидели наши граждане-белорусы. Важно не то, что сегодня говорят историки, а свидетельства той эпохи. Когда наши танки туда заходили, люди цветами их встречали и плакали. И вешали польских помещиков. Потом провели всебелорусское собрание в Западной Беларуси. И присоединились к БССР. И это было народное решение настоящее. Другое дело, что потом наступил 1941 год. По этой территории прошли боевые действия. Многое мы потеряли, потом там стали организовывать антисоветское сопротивление на западных территориях. И там тоже была некая база социальная из обиженных, которая за два года появилась. И все это наложилось на те противоречия, которые начали снова всплывать в 1980-е, 1990-е годы. О чем вы говорите. Про всех наших деятелей. Это деятели с большим польским влиянием. Как правило, они даже были не столько белорусскими националисты, а были еще полонофилы. Они были готовы служить Польше, Польша – это замечательно, есть польские интересы, давайте это бросим против России, это наша борьба. Такая точка зрения очень популярна.
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