«Была некая база социальная из обиженных». Откуда в Беларуси взялись националисты и полонофилы?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим лишение гражданства для беглых и амнистию от Александра Лукашенко. В гостях политолог Андрей Лазуткин и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Андрей Лазуткин, политолог:

У них очень разные течения всегда были в этой белорусской тусовке. Есть там именно полонофилы, как вы сказали, польские националисты, которые немножечко симпатизируют белорусам. Они себя считают шляхтой, имеют некоторые корни. И очень этим гордятся. Для них это, конечно, трагедия. Что Польшу разделили, а тем более кусок Польши отдали этим холопам и быдлу белорусскому, которое тоже дорвалось до власти. Есть такое течение. Есть течение немного другое, такое антипольское. Даже то, что происходило в оккупации, как немцы действовали. Скажем так, вы получили под контроль разнородную территорию: Западную Беларусь и Восточную Беларусь. И там, и там надо было организовать полицию. Как это сделать? Люди ненадежные. Значит, сюда мы берем и поляков ставим, например, а сюда белорусов, где польское население, и наоборот. Когда у вас разные по национальностям люди собираются в одну организацию, они начинают друг на друга стучать. И таким образом немцы очень эффективно сдерживали и белорусов, и поляков, которые с ними сотрудничали. Это была система перекрестных доносов, которая при Кубе отлично работала. То есть ненависть была страшная между белорусскими националистами и националистами польскими. И это выливалось в резню аговцев. То есть война всех против всех. Это все тоже было. А что касается праздника, получается, значит, надо было оставить белорусские территории в составе Польше, отдать Германии.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я хотел сказать, что было бы. Потому что туда пришли бы немцы. И что бы делали дедушки Шрайбмана, если бы они там жили. Если бы туда пришли немцы. Что бы они там делали? Они бы превращались в мыло, в огарки. И немцы пробовали прикурить эти огарки, но они бы не смогли, потому что они бы и в таком виде оставались сырыми и гнилыми.