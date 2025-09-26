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На Филиппинах из-за шторма эвакуировано около миллиона человек

26 сентября 2025 13:35
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Трое погибли, около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. На Филиппины обрушился мощный шторм «Буалой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах из-за шторма эвакуировано около миллиона человек-2

Ураганный ветер, скорость которого превышает 100 километров в час, валит деревья и срывает крыши с домов. Возникли перебои с электричеством и связью. Закрыто несколько портов. Большой ущерб нанесен сельскому хозяйству. Власти пострадавших районов обратились за экстренной помощью к правительству страны. «Буалой» пришел всего через несколько дней после супертайфуна «Рагаса», который на севере Филиппин унес жизни 14 человек. 

# Природные катаклизмы

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