На Филиппинах из-за шторма эвакуировано около миллиона человек

Трое погибли, около миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. На Филиппины обрушился мощный шторм «Буалой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураганный ветер, скорость которого превышает 100 километров в час, валит деревья и срывает крыши с домов. Возникли перебои с электричеством и связью. Закрыто несколько портов. Большой ущерб нанесен сельскому хозяйству. Власти пострадавших районов обратились за экстренной помощью к правительству страны. «Буалой» пришел всего через несколько дней после супертайфуна «Рагаса», который на севере Филиппин унес жизни 14 человек.