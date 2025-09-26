Наемник из Колумбии, воевавший на стороне Украины, рассказал о тяжелых условиях в зоне конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Он бежал в Польшу и обратился за помощью к властям своей страны.

По его данным, иностранные бойцы находятся в крайне тяжелых условиях: у них забирают экипировку, защитное снаряжение, еду и воду. Обещанная оплата оказалась в десятки раз ниже заявленной. Он называет происходящее «мясорубкой» и заявляет о своем желании вернуться на родину, чтобы предостеречь других.

Ранее российские представители заявляли, что Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери, не способны наступать и лишь удерживают свои позиции, в то время как инициатива находится у Москвы.

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