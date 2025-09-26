Свист пуль и военная выправка – как проходит второй день форума «БлогБай. Сила в правде!»

Стрельба, свист пуль и военная выправка – так проходит второй день форума «БлогБай. Сила в правде!» Участвуют около 100 блогеров, контент-мейкеров и медиаэкспертов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Блогеры сменили лекционные залы на огневой рубеж учебного центра Военной академии. Сразу прошли инструктаж по технике безопасности и получили персональное оружие. В программе – упражнения с ручным гранатометом, снайперской винтовкой и автоматом. Для многих подобный опыт – первый в жизни.

Альбина Баранова, блогер:

Когда мы подошли, я очень испугалась, но мне помогли, помогли настроить. Это все происходило очень быстро. Выстрелы! Это очень незабываемые эмоции, впечатления. Я попала! Честно говоря, это очень круто, очень.

Форум «БлогБай. Сила в правде!» завершится 27 сентября. Но впереди у участников – насыщенная программа: от мастер-классов до стрельбы из оружия на полигоне.