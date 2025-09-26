В Минске начали включать отопление в социальных учреждениях

Горяченькая пошла. В Минске начали включать отопление. Потеплели батареи у потребителей так называемой первой категории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Горяченькая пошла. В Минске начали включать отопление. Потеплели батареи у потребителей так называемой первой категории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это детские сады и школы, больницы, учреждения соцобеспечения, музеи и архивы, а также гостиницы и библиотеки. На такой шаг городские власти пошли из-за резкого похолодания. А накануне включили отопление в соцучреждениях Витебской области. Что касается жилфонда, то здесь есть нюанс. Подачу тепла в квартиры белорусов начнут, если температура воздуха в течение трех суток не превысит +8 градусов.