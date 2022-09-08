«Цитаты Сталина по периметру». Воскресенский рассказал, как в Германии относятся к советским памятникам

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим амнистию для беглых от Лукашенко, путешествие Воскресенского по Европе и «испуганных патриотов». В гостях политолог Юрий Воскресенский и журналист Полина Реутова.
Юрий Воскресенский, политолог:
Стараюсь посещать могилы советских павших военнослужащих, среди которых было очень много белорусов погибших. И знаете, на удивление, меня поразило, с каким пиететом в Германии относятся к могилам советских военнослужащих. В то время как другие сносят бульдозерами, экскаваторами, в Германии все пострижено, полито, покрашено. Там цитаты Сталина по периметру. Там ходят люди, возлагают цветы. Я возлагал цветы. И за мной, наверное, с десятка два человек отдельными группами приходили, возлагали цветы. То есть место очень значимое. И я всегда стараюсь посещать, чтобы подпитаться этой исторической памятью и энергетикой.
Довелось постоять в огромных очередях вместе с гражданами Польши, например. И знаете, что мне поразило? С каким уважением поляки относятся к нашим пограничникам, нашим таможенникам и к нашей стране.
Григорий Азаренок, СТВ:
И это взаимно.
Юрий Воскресенский:
Да. Простые люди говорили: так быстро, четко, а наши поляки над нами, поляками, издеваются. Они даже специально оформились машинами, а они шлагбаумы не поднимают по часу, по два. Польская сторона делает это, чтобы натравить поляков на белорусов. Но они натравливают своих поляков на себя самих. И люди говорили: придут выборы, мы проголосуем однозначно против.
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