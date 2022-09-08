«Цитаты Сталина по периметру». Воскресенский рассказал, как в Германии относятся к советским памятникам

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим амнистию для беглых от Лукашенко, путешествие Воскресенского по Европе и «испуганных патриотов». В гостях политолог Юрий Воскресенский и журналист Полина Реутова.

Юрий Воскресенский, политолог:

Стараюсь посещать могилы советских павших военнослужащих, среди которых было очень много белорусов погибших. И знаете, на удивление, меня поразило, с каким пиететом в Германии относятся к могилам советских военнослужащих. В то время как другие сносят бульдозерами, экскаваторами, в Германии все пострижено, полито, покрашено. Там цитаты Сталина по периметру. Там ходят люди, возлагают цветы. Я возлагал цветы. И за мной, наверное, с десятка два человек отдельными группами приходили, возлагали цветы. То есть место очень значимое. И я всегда стараюсь посещать, чтобы подпитаться этой исторической памятью и энергетикой.

Довелось постоять в огромных очередях вместе с гражданами Польши, например. И знаете, что мне поразило? С каким уважением поляки относятся к нашим пограничникам, нашим таможенникам и к нашей стране.