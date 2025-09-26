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Нидерланды отправят в Польшу свои ракетные комплексы ПВО

26 сентября 2025 13:34
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Пока Беларусь и Россия строят дальнейшие планы по укреплению сотрудничества, Польша продолжает вооружаться. В 2026 году на оборону выделят более 50 миллиардов долларов. Однако и эта сумма не удовлетворяет аппетиты Варшавы. Поэтому планируют укрепить свою мощь за счет союзников по НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нидерланды отправят в Польшу свои ракетные комплексы ПВО-2

Польские власти активно эксплуатируют недавний инцидент с якобы российскими беспилотниками, которые нарушили воздушные границы страны. Варшава все громче выпрашивает у Альянса дополнительное вооружение для защиты восточных рубежей. Правда, кто несет угрозу – внятно сказать не могут. 

Крик о мнимой помощи услышан. Нидерланды решили передать Польше свои ракетные комплексы. Поставка ожидается в ближайшие недели. Точное количество установок не сообщается. И это лишь часть вооружения. В декабре Нидерланды отправят Польше еще две батареи ракетных установок системы ПВО и 300 военнослужащих, которые станут на охрану восточной границы НАТО. В свою очередь, Швеция заявила о желании разместить у наших западных соседей эскадрилью истребителей. 

# НАТО # Польша

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