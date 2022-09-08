Змагары скажут – враньё. Что пишут Воскресенскому люди, арестованные за участие в протестах?

Юрий Воскресенский, политолог:

Знаете, вот все эти два года ко мне, кроме писем политических, которых 322 лежит в сейфе, пишут постоянно. Недавно, например, написала Ксения Луцкина большое письмо. Говорит, как я ошибалась, как я поверила этим мерзавцам. И в тюрьме находясь, я хотела со всем этим покончить. Они говорили: не будь, не трусь, не ломайся. Хотя это никакая не ломка, это обычное рациональное человеческое чувство. И человек просто подумал, посмотрел, осознал картину со всех сторон. И она написала большое письмо, и оно очень трогательное. Так вот, кроме этих писем, которые все есть. Потому что, опять-таки, ваши эти любимчики-змагары после каждого письма, начиная еще с письма Лосика, говорили: это все вранье, не может никто из наших сломаться. Извините, все письма лежат в сейфе, подшиты. Приходите – смотрите. Я всех всегда приглашал. И кроме них ходят родные. Среди них много военных, милиционеры даже. Или военный инструктор по рукопашному бою для спецназа, папа студентки Тани Икельчик, которая изображала из себя героиню. Говорит: слушайте, дайте мне ее на поруки, ну не досмотрел я. То, что их не амнистируют, они как обиду воспринимают.

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