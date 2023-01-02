Жалоб почти не поступает. Депутат рассказал, какая сейчас ситуация с ценами

Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу « По существу » соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.

Алена Сырова, СТВ: Вопрос из чата: а что будет с ценами в 2023-м? Были ли замечания по ценам в ТЦ «Столица»?

Иван Супранович, генеральный директор государственного объединения «Столичная торговля и услуги»:

На сегодняшний момент замечания были точечные, все они отрабатывались буквально день в день. Поэтому, что касается арендаторов и торговых объектов в торговом центре, каких-то существенных проблем мы там не видели. Что касается цен, все мы знаем, что в октябре была достаточно большая проблема с инфляцией. Поэтому правительством и Президентом была проделана достаточно большая работа, чтобы инфляция остановилась, произошла дефляция. Слава богу, это произошло. В нынешних условиях и в планах на будущий год мы понимаем, что этот вопрос находится под контролем. Все торговые объекты, несмотря на то, что появляются какие-то новые правила или регламенты в ценообразовании, работают в штатном режиме. Ассортиментные перечни не вымываются, люди и покупатели довольны. Честно говоря, каких-то нареканий по структуре или изменениям торговли мы не видим и не слышим на данный момент. Наоборот, только похвала о том, что цены остановились и стали меньше. Это самое важное.

Алена Сырова:

Что скажут народные избранники? Народ продолжает жаловаться на цены или нет?