Жалоб почти не поступает. Депутат рассказал, какая сейчас ситуация с ценами
Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.
Алена Сырова, СТВ:
Вопрос из чата: а что будет с ценами в 2023-м? Были ли замечания по ценам в ТЦ «Столица»?
Кирилл Казаков, СТВ:
Мониторинг, который в октябре проходил.
Иван Супранович, генеральный директор государственного объединения «Столичная торговля и услуги»:
На сегодняшний момент замечания были точечные, все они отрабатывались буквально день в день. Поэтому, что касается арендаторов и торговых объектов в торговом центре, каких-то существенных проблем мы там не видели. Что касается цен, все мы знаем, что в октябре была достаточно большая проблема с инфляцией. Поэтому правительством и Президентом была проделана достаточно большая работа, чтобы инфляция остановилась, произошла дефляция. Слава богу, это произошло. В нынешних условиях и в планах на будущий год мы понимаем, что этот вопрос находится под контролем. Все торговые объекты, несмотря на то, что появляются какие-то новые правила или регламенты в ценообразовании, работают в штатном режиме. Ассортиментные перечни не вымываются, люди и покупатели довольны. Честно говоря, каких-то нареканий по структуре или изменениям торговли мы не видим и не слышим на данный момент. Наоборот, только похвала о том, что цены остановились и стали меньше. Это самое важное.
Алена Сырова:
Что скажут народные избранники? Народ продолжает жаловаться на цены или нет?
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Жалоб стало не то что меньше, практически не поступает нам сегодня. Если раньше мы периодически (и то не так часто), встречали их, то сегодня в основном, когда сам посещаешь магазин, в мониторинговой группе, которая создана у нас в каждом регионе, районе, с нашими коллегами депутатами, то тогда, конечно, замечают наши граждане, спрашивают, интересуются. Здесь обратите внимание, на той неделе заходили, посмотрели… Но мы знаем, что законодательство в области ценорегулирования сейчас достаточно гибкое. И мы видим, корректируется, исходя из запросов жизни. Потому что экономика, понятное дело, тоже живой организм. Тоже нужно понимать нюансы, процессы, которые происходят. В то же время, все должно быть справедливо. Это залог любого нашего дела, которое мы начинаем. Поэтому сегодня эта справедливость в вопросах ценообразования восстановлена. Я думаю, сейчас наша задача контролировать вместе с главными застрельщиками этого дела – Министерством антимонопольного регулирования и торговли, Госконтроля. Чтобы никуда не пропала эта справедливость.
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