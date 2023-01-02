Будут давать торжественное обещание при вступлении в БРСМ. Лукьянов анонсировал новый ритуал организации
Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.
Кирилл Казаков, СТВ:
Саш, а ты не расстроился, что не ты в космос полетишь, а девчонки?
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Я убежден, что руководству в любом случае однозначно ясно, где можно эффективнее применить того или иного специалиста.
Кирилл Казаков:
Но ты надежду не оставляешь?
Александр Лукьянов:
Ее нельзя предавать никогда. Конечно, надо работать, но не отрываться от земли. А у нас здесь очень много работы. И задачи по организации структурной системной работы молодежных первичных организаций, как это было в том году. 100 лет пионерии вместе с 20-летием БРСМ мы отметили такой мощнейшей встречей с нашим лидером, с Президентом страны 19 мая. Где фундаментальные вещи были, на самом деле. Обращено внимание на важность преемственности этих двух организаций, преемственности с общественно-политическими партиями. И в этом году очевидной задачей для нас является привнесение в деятельность организации таких важных ритуалов, к примеру, как торжественное обещание при вступлении школьников в ряды организации, как знание основ белорусской государственности, исторических аспектов, символов нашей страны. Ведь, проходя через такую эмоциональную точку, молодой член БРСМ будет помнить на себе это мероприятие. Как часто наши родители вспоминают тот период, когда они вступали в ряды комсомола.
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