Будут давать торжественное обещание при вступлении в БРСМ. Лукьянов анонсировал новый ритуал организации

Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу « По существу » соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.

Кирилл Казаков, СТВ:

Саш, а ты не расстроился, что не ты в космос полетишь, а девчонки?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Я убежден, что руководству в любом случае однозначно ясно, где можно эффективнее применить того или иного специалиста.

Кирилл Казаков:

Но ты надежду не оставляешь?