Аграрии Минской области планируют намолотить почти 800 тыс. тонн кукурузы

В центральном регионе растет каравай. Напомним, Минская область преодолела планку общего намолота в 2,5 млн тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Но работа продолжается, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Идет уборка кукурузного зерна, которое достигло необходимой спелости. Сейчас оптимальное время для заготовки витаминного и сочного урожая. Погода внесла свои коррективы, но не повлияла на общий результат, ведь в помощь также – современные технологии. Зерно кукурузы интенсивно закладывают в плющеном виде, что позволяет экономить ресурсы на доработку.

Максим Буй, директор сельхозпредприятия «Стародорожское»:

После комбайнов зерно уходит на доработку на зерносушильный комплекс, который также мы три года назад ввели в эксплуатацию. Дорабатываем все оперативно, в сжатые сроки, и зерно уходит на дальнейшее хранение на склады. Дальше уже производим комбикорм. В этом году мы обновляем машинотракторный парк, закупили порядка восьми единиц техники. Сейчас у нас на «Госэкспертизе» находится проект на строительство молочно-товарного комплекса. То есть расширяемся, развиваемся, стараемся с каждым годом наращивать показатели.

Аграрии Минской области планируют намолотить почти 800 тысяч тонн кукурузы. А это существенное дополнение в кормовую базу животных.