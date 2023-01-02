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Почему Президент не акцентировал внимание на негативных моментах 2022-го в новогоднем обращении? Ответил психолог

02 января 2023 18:22
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Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.  

Алена Сырова, СТВ:  
Мы затронули здесь тему новогоднего обращения главы государства. С вами хотела бы ее обсудить. Разные слухи ходили о том, о чем будет говорить Александр Лукашенко в новогоднюю ночь. Но, на мой взгляд, год объявлен Годом мира и созидания. Таким и было его выступление. Но ни на каких, скажем, негативных моментах, которые были в прошедшие 365 дней, не заострил внимание. Наоборот, во всем пытался найти позитив.  

Почему Президент не акцентировал внимание на негативных моментах 2022-го в новогоднем обращении? Ответил психолог-1

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:  
Потому что мудрый человек. Наши мысли – это чертежи нашего будущего. Он мыслит вот так и показывает всем нам, что позитивно мыслить, думать о хорошем – и это придет. Мы это создадим.  

Алена Сырова:  
Благодарность нашим аграриям…  

Инга Сечко:  
Да. Просто благодарность была каждому человеку, который вкладывал свои усилия, который растил хлеб, лечил людей, учил детей и так далее. Потому что самое важное, что сказал наш глава государства, – это то, что мы должны созидать на своем месте. Каждый на своем месте. Пирожки печь лучше всех. По самым приятным ценам. Либо у детей лучше всех учить. Кто что умеет – то и отдает, потому что мы все время хотим что-то получить от этого мира. Давайте начнем с того, что мы можем отдать этому миру. И только потом мир ответит нам взаимностью. Отдать мы можем что? Свой талант, свои способности, свое трудолюбие, свое желание сделать мир лучше. Начиная со своей семьи, со своих соседей. С ближайшего круга. То, что мы можем контролировать. Зону нашего контроля, о которой я говорила. Вот там созидать. И тогда в целом это созидание охватит всю страну.  

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# Психология # общество # Алена Сырова # Инга Сечко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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