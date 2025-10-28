Две белоруски вышли в финал ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии

Две белоруски в финале и два белоруса в полуфинале. Последние новости с чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый соревновательный день первенства, которое проходит в Саудовской Аравии, борьба ведется не только в личном зачете, но и в командном – белорусские мужская и женская сборные расположились на второй строчке, лидирует Россия.