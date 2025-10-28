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Две белоруски вышли в финал ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии

28 октября 2025 14:14
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Две белоруски в финале и два белоруса в полуфинале. Последние новости с чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый соревновательный день первенства, которое проходит в Саудовской Аравии, борьба ведется не только в личном зачете, но и в командном – белорусские мужская и женская сборные расположились на второй строчке, лидирует Россия.

Две белоруски вышли в финал ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии-2

Сергей Мартинкевич, старший судья дисциплины «Подъем по штурмовой лестнице» чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту:
Показаны высокие результаты. Радует то, что показывают не только россияне и белорусы эти результаты, но и казахи, и узбеки, и китайцы. Борьба становится более жесткой. Вносит свои коррективы очень жаркая погода. Тем не менее мы сегодня увидели достаточно высокие результаты.

Две белоруски вышли в финал ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии-4

Представители мужских сборных преодолевали учебную башню высотой в четыре этажа, используя специальную штурмовую лестницу. Ее спортсмены поочередно цепляли за окна, чтобы добраться до финиша. Женщинам необходимо было подняться до второго этажа. Важно, что эта дисциплина не только вид спорта, но и отработка практического навыка спасения людей на высоте.

Две белоруски вышли в финал ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии-6

Имена лидеров первого соревновательного дня станут известны этим вечером – сразу же после торжественной церемонии открытия чемпионата.

# Спортивные соревнования # МЧС # МЧС Беларуси

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