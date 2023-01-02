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На каком языке белорусские военные общаются с натовскими подразделениями по радиоэфиру? Ответ вас удивит

02 января 2023 18:25
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Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.

Кирилл Казаков, СТВ:  
Вопрос, может быть, останется без ответа, мне хочется понимать: в радиоэфире обычные военные… Потому что воздух все-таки не имеет границ. Я понимаю прекрасно, самолеты летают так, что границ там, столбов не расставишь. В радиоэфире с сотрудниками натовских подразделений вы общаетесь? Они нормальные, адекватные же там, правда?  

На каком языке белорусские военные общаются с натовскими подразделениями по радиоэфиру? Ответ вас удивит-1

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:  
Да. Общаемся.  

Кирилл Казаков:  
Значит, с кем-то можно там говорить, правильно?  

Анатолий Булавко:  
Причем, как ни парадоксально это звучит, им проще с нами общаться на русском языке, а не на английском.  

Кирилл Казаков:  
Это самая важная история. То есть те же самые литовцы и поляки общаются по-русски.  

Анатолий Булавко:  
Так точно. Мы начинаем вроде как по-английски с ними общаться, а они сами предлагают: «На русском можно?» «Можно на русском».  

Кирилл Казаков:  
Вы сдали большой секрет Полишинеля.  

Анатолий Булавко:  
У меня такое впечатление, что им самим стыдно за свое руководство. Потому что когда происходят определенные такие не провокации, а провокационные действия, мы запрашиваем, что это такое. «Ну, вот так вот получилось, ничего, это случайно, по техническим сбоям каким-то что-то произошло». То есть они реально оправдываются.  

На каком языке белорусские военные общаются с натовскими подразделениями по радиоэфиру? Ответ вас удивит-4

Кирилл Казаков:  
Врать они не умеют.  

Анатолий Булавко:  
Я еще раз говорю: у меня складывается впечатление, что им самим стыдно за то, что приходится им делать.  

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# НАТО # общество # Кирилл Казаков # Анатолий Булавко # Фотофакт

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