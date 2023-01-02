На каком языке белорусские военные общаются с натовскими подразделениями по радиоэфиру? Ответ вас удивит

Кирилл Казаков, СТВ: Вопрос, может быть, останется без ответа, мне хочется понимать: в радиоэфире обычные военные… Потому что воздух все-таки не имеет границ. Я понимаю прекрасно, самолеты летают так, что границ там, столбов не расставишь. В радиоэфире с сотрудниками натовских подразделений вы общаетесь? Они нормальные, адекватные же там, правда?

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Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

Да. Общаемся.

Кирилл Казаков:

Значит, с кем-то можно там говорить, правильно?

Анатолий Булавко:

Причем, как ни парадоксально это звучит, им проще с нами общаться на русском языке, а не на английском.

Кирилл Казаков:

Это самая важная история. То есть те же самые литовцы и поляки общаются по-русски.

Анатолий Булавко:

Так точно. Мы начинаем вроде как по-английски с ними общаться, а они сами предлагают: «На русском можно?» «Можно на русском».

Кирилл Казаков:

Вы сдали большой секрет Полишинеля.

Анатолий Булавко:

У меня такое впечатление, что им самим стыдно за свое руководство. Потому что когда происходят определенные такие не провокации, а провокационные действия, мы запрашиваем, что это такое. «Ну, вот так вот получилось, ничего, это случайно, по техническим сбоям каким-то что-то произошло». То есть они реально оправдываются.