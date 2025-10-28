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Россия, Китай и Индия должны объединить усилия для противодействия однополярному миру – Дешпанде

28 октября 2025 13:51
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Западные политики до сих пор пребывают в уверенности, что силой могут заставить всех следовать своим интересам. Об этом заявил Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

То, что сегодня происходит в мире, вызывает серьезную обеспокоенность – все еще неразрешенный конфликт в Украине, нестабильность на Ближнем Востоке, нарастающее напряжение в Азии, опасные игры Евросоюза – все это формирует новую эпоху противостояний, где границы влияния определяются не дипломатией, а оружием и ультиматумами. 

Россия, Китай и Индия должны объединить усилия для противодействия однополярному миру – Дешпанде-2

Так или иначе, процесс формирования многополярного мира продолжается. Разные центры силы наращивают влияние, укрепляя союзы и стратегические альянсы. Согласен ли с этим Запад – вопрос риторический: он по-прежнему пытается удержать доминирующее положение на мировой арене.

Россия, Китай и Индия должны объединить усилия для противодействия однополярному миру – Дешпанде-4

Джордж Галлоуэй, председатель Рабочей партии Великобритании:
Мы живем в эпоху, когда НАТО грозит Третьей мировой войной. Крайне опасное время. Как выйти из этой ситуации? Здесь собрались ведущие мировые эксперты по вопросам безопасности. Но, чтобы понять, к чему все идет, не нужно гадать на хрустальном шаре – достаточно вспомнить предупреждение, которое Президент Путин озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности лет 20 назад. Он говорил, что выбранный Западом путь ведет к катастрофе. Его не послушали – и до сих пор не слушают. Возможно, Президент Трамп готов слушать, но европейские лидеры – нет. Сегодня президент-республиканец говорит о мире, тогда как европейские политики и демократы настаивают на продолжении войны. Мы живем во времена безумия.

Россия, Китай и Индия должны объединить усилия для противодействия однополярному миру – Дешпанде-6

Санджай Дешпанде, директор центра исследований Центральной Евразии университета Мумбаи:
Существует ряд глобальных проблем: операция в Украине, конфликт на Ближнем Востоке. Необходимо искать единые решения, и эта конференция должна помочь выработать конкретные предложения по этим вопросам. И здесь важно отметить, что Россия, Китай и Индия должны объединить усилия для противодействия однополярному миру, возглавляемому США и странами НАТО.

Россия, Китай и Индия должны объединить усилия для противодействия однополярному миру – Дешпанде-8

Отметим, что в III Минской международной конференции по евразийской безопасности принимают участие представители более чем 40 стран – от Европы до Азии, от Ближнего Востока до Северной Америки – и 7 международных организаций. Широко представлено и экспертное сообщество – более 200 аналитиков, военных специалистов и исследователей из ведущих академических центров разных стран. Все они собрались для того, чтобы обсудить вызовы, с которыми сейчас сталкивается международное сообщество. 

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# Международная политика

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