Западные политики до сих пор пребывают в уверенности, что силой могут заставить всех следовать своим интересам. Об этом заявил Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. То, что сегодня происходит в мире, вызывает серьезную обеспокоенность – все еще неразрешенный конфликт в Украине, нестабильность на Ближнем Востоке, нарастающее напряжение в Азии, опасные игры Евросоюза – все это формирует новую эпоху противостояний, где границы влияния определяются не дипломатией, а оружием и ультиматумами.

Так или иначе, процесс формирования многополярного мира продолжается. Разные центры силы наращивают влияние, укрепляя союзы и стратегические альянсы. Согласен ли с этим Запад – вопрос риторический: он по-прежнему пытается удержать доминирующее положение на мировой арене.

Джордж Галлоуэй, председатель Рабочей партии Великобритании:

Мы живем в эпоху, когда НАТО грозит Третьей мировой войной. Крайне опасное время. Как выйти из этой ситуации? Здесь собрались ведущие мировые эксперты по вопросам безопасности. Но, чтобы понять, к чему все идет, не нужно гадать на хрустальном шаре – достаточно вспомнить предупреждение, которое Президент Путин озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности лет 20 назад. Он говорил, что выбранный Западом путь ведет к катастрофе. Его не послушали – и до сих пор не слушают. Возможно, Президент Трамп готов слушать, но европейские лидеры – нет. Сегодня президент-республиканец говорит о мире, тогда как европейские политики и демократы настаивают на продолжении войны. Мы живем во времена безумия.