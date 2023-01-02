Психолог: нас приучали мыслить, что за рубежом жизнь лучше. Будет ли дедолларизация в Беларуси?

Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вопрос, я его считаю очень глупым: что будет с долларом и евро. Три недели назад мы обсуждали здесь этот вопрос, и представитель Нацбанка даже назвал стоимость доллара – по его расчетам 2,78. У меня второй вопрос, из этого исходящий: когда мы начнем думать не в долларах и евро? Когда это произойдет? Несмотря на то, что мы достигли стабильности белорусского рубля, растут рублевые депозиты, что белорусский рубль убрал кучу нолей еще в 2016 году. И мы можем мыслить, в принципе, как россияне. У них дедолларизация в уме прежде всего произошла. Когда у нас такое может случиться?
Алена Сырова, СТВ:
И нужно ли это вообще?
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Да, нужно, если гражданин думает и оценивает прежде, чем что-то купить, приобрести в национальной валюте, это высшая степень доверия к государству и тем деньгам, которые мы получаем на рынке. Потому что по большому счету что такое сегодня деньги? Это договоренность между нами и эмитентом этих денег, что нам на эту сумму предоставят определенное количество товаров и услуг. И если мы будем думать в белорусских рублях, эта степень доверия приведет к тому, что мы захотим сохранять в белорусских рублях, развивать белорусский рубль и нашу экономику. Но вот эта дедолларизация – очень длительный, сложный процесс. И, к сожалению, мы к нему достаточно долго будем идти и не в 2023 году.
Алена Сырова:
Инга Витальевна, наверное, психологически очень сложно перестроиться? Почему?
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Да, конечно, и тут нужно проводить целенаправленную работу. Потому что просто так перестроиться, у каждого свой темп этой перестройки. Есть еще страх: а вдруг перестраиваться рано, давайте посмотрим, что еще будет? И потом, Беларусь – небольшая страна, естественно, она старается смотреть на более крупные страны, ориентироваться на них. Для нас таких хорошим примером является Россия.
Алена Сырова:
Но они всегда были в российских рублях, я помню, даже когда у них был кризис несколько лет назад, белорусы даже немножечко смотрели на русскую страну.
Инга Сечко:
Нас специально приучали мыслить, что там, за рубежом, например, в Европе, это самое близкое зарубежье для нас, что там лучше образование, товары, технологии. Там, в принципе, жизнь лучше. Нужно отправлять детей туда, потому что там есть возможность покупать какую-то недвижимость и отдыхать там. И ориентируясь на эти страны, мы должны были с их работой считаться. А сейчас что происходит? Можно сказать про Европу так, не сама Европа нас захотела оттолкнуть, но все же: Европа, когда ты нас отталкиваешь, ты учишь нас жить без тебя. И мы постепенно учимся. И то, что нас оттолкнули, закрыли нам, например, полеты в Европу, у нас нет такого свободного, активного передвижения, как было раньше. Нам постепенно нужно переориентироваться на другие направления, так что это все произойдет. Просто чуть медленнее. Мы такие очень спокойные белорусы.