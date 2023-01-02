Прямой эфир

Психолог: нас приучали мыслить, что за рубежом жизнь лучше. Будет ли дедолларизация в Беларуси?

02 января 2023 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.  

Психолог: нас приучали мыслить, что за рубежом жизнь лучше. Будет ли дедолларизация в Беларуси?-1

Кирилл Казаков, СТВ:  
Вопрос, я его считаю очень глупым: что будет с долларом и евро. Три недели назад мы обсуждали здесь этот вопрос, и представитель Нацбанка даже назвал стоимость доллара – по его расчетам 2,78. У меня второй вопрос, из этого исходящий: когда мы начнем думать не в долларах и евро? Когда это произойдет? Несмотря на то, что мы достигли стабильности белорусского рубля, растут рублевые депозиты, что белорусский рубль убрал кучу нолей еще в 2016 году. И мы можем мыслить, в принципе, как россияне. У них дедолларизация в уме прежде всего произошла. Когда у нас такое может случиться?   

Алена Сырова, СТВ:  
И нужно ли это вообще?  

Психолог: нас приучали мыслить, что за рубежом жизнь лучше. Будет ли дедолларизация в Беларуси?-4

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:  
Да, нужно, если гражданин думает и оценивает прежде, чем что-то купить, приобрести в национальной валюте, это высшая степень доверия к государству и тем деньгам, которые мы получаем на рынке. Потому что по большому счету что такое сегодня деньги? Это договоренность между нами и эмитентом этих денег, что нам на эту сумму предоставят определенное количество товаров и услуг. И если мы будем думать в белорусских рублях, эта степень доверия приведет к тому, что мы захотим сохранять в белорусских рублях, развивать белорусский рубль и нашу экономику. Но вот эта дедолларизация – очень длительный, сложный процесс. И, к сожалению, мы к нему достаточно долго будем идти и не в 2023 году.  

Алена Сырова:  
Инга Витальевна, наверное, психологически очень сложно перестроиться? Почему?  

Психолог: нас приучали мыслить, что за рубежом жизнь лучше. Будет ли дедолларизация в Беларуси?-7

Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Да, конечно, и тут нужно проводить целенаправленную работу. Потому что просто так перестроиться, у каждого свой темп этой перестройки. Есть еще страх: а вдруг перестраиваться рано, давайте посмотрим, что еще будет? И потом, Беларусь – небольшая страна, естественно, она старается смотреть на более крупные страны, ориентироваться на них. Для нас таких хорошим примером является Россия. 

Алена Сырова:  
Но они всегда были в российских рублях, я помню, даже когда у них был кризис несколько лет назад, белорусы даже немножечко смотрели на русскую страну.  

Инга Сечко:  
Нас специально приучали мыслить, что там, за рубежом, например, в Европе, это самое близкое зарубежье для нас, что там лучше образование, товары, технологии. Там, в принципе, жизнь лучше. Нужно отправлять детей туда, потому что там есть возможность покупать какую-то недвижимость и отдыхать там. И ориентируясь на эти страны, мы должны были с их работой считаться. А сейчас что происходит? Можно сказать про Европу так, не сама Европа нас захотела оттолкнуть, но все же: Европа, когда ты нас отталкиваешь, ты учишь нас жить без тебя. И мы постепенно учимся. И то, что нас оттолкнули, закрыли нам, например, полеты в Европу, у нас нет такого свободного, активного передвижения, как было раньше. Нам постепенно нужно переориентироваться на другие направления, так что это все произойдет. Просто чуть медленнее. Мы такие очень спокойные белорусы.  

Психолог: нас приучали мыслить, что за рубежом жизнь лучше. Будет ли дедолларизация в Беларуси?-10

Юлия Абухович:  
И по поводу того, что будет с долларом и евро: и доллар, и евро останутся. Пусть не волнуются наши телезрители.  

Подписывайтесь на нас в Telegram

Читайте также:  

«В 2023 год мы входим с новым словом – рецессия». Что это такое – разбирались с экспертом  

«Мы здесь медлить не будем». Законодательный прогноз от депутата на 2023-й  

«Повода для благодушия не появилось». Какова сейчас обстановка на границах? Ответил Анатолий Булавко  

# Ситуация на валютном рынке Беларуси # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Инга Сечко # Юлия Абухович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему Президент не акцентировал внимание на негативных моментах 2022-го в новогоднем обращении? Ответил психолог
02 января 2023 18:22

Почему Президент не акцентировал внимание на негативных моментах 2022-го в новогоднем обращении? Ответил психолог

«Они не договороспособные». Существует ли сейчас сотрудничество между Беларусью и НАТО?
02 января 2023 18:18

«Они не договороспособные». Существует ли сейчас сотрудничество между Беларусью и НАТО?

В чём Беларусь лучше других европейских стран? Рассказали эксперты
02 января 2023 18:17

В чём Беларусь лучше других европейских стран? Рассказали эксперты