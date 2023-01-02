Психолог: нас приучали мыслить, что за рубежом жизнь лучше. Будет ли дедолларизация в Беларуси?

Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вопрос, я его считаю очень глупым: что будет с долларом и евро. Три недели назад мы обсуждали здесь этот вопрос, и представитель Нацбанка даже назвал стоимость доллара – по его расчетам 2,78. У меня второй вопрос, из этого исходящий: когда мы начнем думать не в долларах и евро? Когда это произойдет? Несмотря на то, что мы достигли стабильности белорусского рубля, растут рублевые депозиты, что белорусский рубль убрал кучу нолей еще в 2016 году. И мы можем мыслить, в принципе, как россияне. У них дедолларизация в уме прежде всего произошла. Когда у нас такое может случиться? Алена Сырова, СТВ:

И нужно ли это вообще?

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Да, нужно, если гражданин думает и оценивает прежде, чем что-то купить, приобрести в национальной валюте, это высшая степень доверия к государству и тем деньгам, которые мы получаем на рынке. Потому что по большому счету что такое сегодня деньги? Это договоренность между нами и эмитентом этих денег, что нам на эту сумму предоставят определенное количество товаров и услуг. И если мы будем думать в белорусских рублях, эта степень доверия приведет к тому, что мы захотим сохранять в белорусских рублях, развивать белорусский рубль и нашу экономику. Но вот эта дедолларизация – очень длительный, сложный процесс. И, к сожалению, мы к нему достаточно долго будем идти и не в 2023 году. Алена Сырова:

Инга Витальевна, наверное, психологически очень сложно перестроиться? Почему?