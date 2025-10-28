Изменяются правила использования БПЛА – за нарушение может грозить уголовная ответственность

Меры по укреплению безопасности воздушного пространства. Уже через несколько дней в Беларуси вступит в силу Закон «Об изменении законов по вопросам уголовной и административной ответственности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он не только кардинально меняет правила оборота и использования гражданских беспилотников, но и значительно расширяет перечень структур, уполномоченных пресекать нарушения.

Для физлиц первое правонарушение, связанное с незаконным ввозом, хранением, оборотом, эксплуатацией или изготовлением дрона, будет квалифицировано как административное. Санкция предусматривает штраф с обязательной конфискацией аппаратуры. Если же в течение года после административного взыскания гражданин повторно нарушит правила, его действия будут расцениваться как уголовное преступление.

Ольга Колошич, начальник управления правовой, кадровой работы и документационного обеспечения Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: В законе устанавливается ответственность за нарушение ряда требований. Ответственность устанавливается комплексная, начиная от ввоза международных почтовых отправлений и товаров, которые следуют в адрес физических лиц, если юридическое лицо, которое везет почтовые отправления либо различную посылку физическому лицу, оно обязано доставить его в место проведения контроля. Либо невручение физическому лицу такого международного почтового отправления или товара без проведения контроля. Второе направление – за нарушение требований по безопасности полетов. Это требование исключительно касается гражданской авиации.

Контролировать использование воздушного пространства смогут Министерство обороны, Таможенный комитет, МВД, Погранкомитет, КГБ, министерства связи и информатизации, а также антимонопольного регулирования и торговли. Необходимость усиления контроля подтверждается статистикой. В 2020 году было зафиксировано около 20 сообщений о возможных нарушениях, то в 2024 году их число достигло 700-т.

Ростислав Давидюк, начальник управления Вооруженных Сил по использованию воздушного пространства Беларуси:

Все сообщения не являются фактом нарушения. В любом случае по каждому из сообщений осуществляется проверка на предмет законности выполнения данного полета, и, скажем, на небольшое количество данных сообщений действительно ведется административный процесс, и люди привлекаются к административной ответственности.

Для удобства пользователей все зоны ограничения и запрета полетов отображаются на национальной кадастровой карте. Отметим, что беспилотные технологии продолжают активно развиваться – в реестре департамента по авиации сейчас зарегистрировано более 1580 беспилотных летательных аппаратов.