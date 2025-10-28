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Избили и выбросили в реку: на границе с Латвией обнаружен труп беженца

28 октября 2025 13:52
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Антигуманная миграционная политика ЕС в отношении тех, кто вынужден покидать свои страны для поиска лучших условий жизни. Очередная смерть на границе. Избили и выбросили в реку – это краткий пересказ произошедшего гражданином Шри-Ланки, которому удалось выжить, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избили и выбросили в реку: на границе с Латвией обнаружен труп беженца-2

Его товарища постигла печальная участь. Это случилось минувшей ночью в Латвии. Беженцев избивали европейские силовики, а затем, несмотря на погодные условия и изможденное состояние, вывезли иностранцев к белорусской границе и вытолкнули через калитку для животных в пограничном заграждении прямо в реку. С начала миграционного кризиса, спровоцированного властями Европейского союза, на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией обнаружено 78 трупов беженцев.

# Латвия # Беларусь-Латвия

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